PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Moduli e scelte: tutti gli squalificati per la 1^ giornata

Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori, i dubbi e i moduli, gli assenti annunciati in vista delle partite per la 1^ giornata che apre un nuovo campionato

18 agosto 2018 - agg. 18 agosto 2018, 9.34 Mauro Mantegazza

Avvicinandoci alla prima giornata di Serie A, nello stilare le probabili formazioni può essere particolarmente importante ricordare chi sono i giocatori squalificati, perché sono passati circa tre mesi dall’ultimo impegno della passata stagione e dunque dalle decisioni del giudice sportivo. Paga un pezzo salato la Lazio di Simone Inzaghi, che non avrà Lucas Leiva, Lulic e Patric, il quale salterà anche la Juventus dovendo scontare due turni di stop. Non ci sono altri squalificati da segnalare per gli anticipi del sabato, la domenica invece si aprirà con Torino Roma, in cui Ansaldi non sarà a disposizione del tecnico granata Walter Mazzarri. Curiosa la situazione del Cagliari, che ha sia Joao Pedro sia il nuovo acquisto Srna sospesi per doping, ma con squalifiche che scadranno a breve (già settimana prossima per il croato). Altra squalifica particolare è quella di Calaiò del Parma, protagonista in negativo del caso che ha pure messo a rischio la promozione degli emiliani. Ci sono poi squalifiche che slitteranno come le partite che riguardano le genovesi, ad esempio quella che avrebbe privato il Milan di Calhanoglu contro il Genoa, ma anche quelle che avrebbero escluso Caprari e Veretout da Sampdoria Fiorentina. Nessuna squalifica coinvolgerà invece le rimanenti partite del primo turno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Torna finalmente protagonista la Serie A e naturalmente tutti attendono di scoprire quali saranno le formazioni che gli allenatori manderanno in campo nelle otto partite della prima giornata, che comincerà oggi alle ore 18.00 con Chievo Juventus, mentre alle ore 20.30 si giocherà Lazio Napoli. Domani, domenica 19 agosto, si proseguirà con Torino Roma alle ore 18.00 e poi le altre partite sono in programma alle ore 20.30, quando si giocheranno Bologna Spal, Empoli Cagliari, Parma Udinese e Sassuolo Inter (rinviate invece le due partite che avrebbero visto in campo le squadre di Genova), infine lunedì alle ore 20.30 ecco Atalanta Frosinone. Andiamo allora ad analizzare le probabili formazioni di tutte le partite di questo primo turno della nuova Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO JUVENTUS

Questa è innanzitutto la partita del debutto in Serie A di Cristiano Ronaldo, che sarà schierato al centro dell’attacco bianconero con Dybala e Douglas Costa esterni del tridente di Massimiliano Allegri. Da sottolineare anche il ritorno alla Juventus di Bonucci, che tornerà a fare coppia con Chiellini, mentre il portiere titolare sarà Szczesny, adesso che Buffon è il passato. Qualche dubbio in più per Lorenzo D’Anna, chiamato a un difficile esordio stagionale con il suo Chievo: c’è ad esempio da scegliere fra Stepinski e Djordjevic come punto di riferimento di un attacco che ha salutato Inglese, mentre in difesa il nuovo perno sarà Rossettini e a centrocampo scalpita un altro nuovo acquisto, l’ex granata Obi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

Il primo big-match della stagione va in scena all’Olimpico: Simone Inzaghi deve fare i conti con ben tre giocatori squalificati (Lulic, Patric e Lucas Leiva) e in difesa e centrocampo si affiderà a due importanti acquisti di questa estate, cioè Acerbi a guidare la retroguardia e Badelj in mediana, ma in attacco può contare su un reparto affiatatissimo, con Milinkovic Savic e Luis Alberto alle spalle del capocannoniere dello scorso campionato, Immobile. Nel Napoli la più grande novità è Carlo Ancelotti: la difesa è rimasta intatta, a parte il portiere; a centrocampo il volto nuovo è Fabian Ruiz, che dovrebbe affiancare Allan e Hamsik, mentre in attacco attenzione a Milik, che dovrebbe essere titolare dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

Nel Torino di Walter Mazzarri da segnalare innanzitutto la squalifica di Ansaldi, esterno sinistro nel probabile modulo 3-5-2 granata dovrebbe essere Berenguer, mentre in attacco la coppia titolare dovrebbe essere formata da Belotti e Iago Falque, con conseguente partenza dalla panchina per Ljajic. Un ballottaggio in difesa, con Moretti favorito su Bremer per completare il terzetto davanti a Sirigu. Nella Roma i dilemmi di mister Eusebio Di Francesco riguardano soprattutto il tridente d’attacco, dove la certezza è Dzeko centravanti ma come esterni ci sono El Shaarawy, Perotti, Under e Kluivert in lotta per appena due posti a disposizione. A centrocampo Cristante è favorito su Strootman, Olsen potrebbe debuttare alle spalle di una difesa a quattro tutta confermata rispetto all’anno scorso.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SPAL

Rosa di fatto al completo per la Spal, qualche assenza invece nel Bologna, dunque Filippo Inzaghi da questo punto di vista ha qualche problema in più in vista del derby emiliano. Si ipotizza un modulo 3-5-2 per i rossoblù padroni di casa, con però almeno un paio di ballottaggi ancora da risolvere, cioè quello fra De Maio e Calabresi in difesa e quello fra Palacio e Santander in attacco, dove sono indisponibili Destro e Okwonkwo. Leonardo Semplici invece ha ampia possibilità di scelta, ma anche lui deve scegliere il punto di riferimento offensivo, che sarà uno tra Petagna e Paloschi. Ballottaggio anche nel cuore della mediana ferrarese, dove Everton Luis e Viviani si contendono una sola maglia a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CAGLIARI

Per l’Empoli i dubbi cominciano già fra i pali, dove Provedel non è ancora al top e di conseguenza potrebbe giocare Terracciano. In difesa è assente l’infortunato Maietta, la coppia centrale potrebbe dunque essere formata da Rasmussen e Silvestre. A centrocampo Capezzi è il favorito in cabina di regia, non ci dovrebbero essere dubbi in attacco con Zajc trequartista alle spalle della coppia formata dal capocannoniere della scorsa Serie B Caputo e il nuovo acquisto La Gumina. Nel Cagliari invece va tenuta presente l’indisponibilità di Srna e Joao Pedro. Un dubbio per reparto fra i sardi: in difesa è Faragò il favorito come terzino destro, a centrocampo si contendono un posto Cigarini e Bradaric, mentre in attacco la certezza è Pavoletti e accanto a lui ci sarà spazio per uno solo fra Sau, Han e Farias.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA UDINESE

Squalificato come noto Calaiò, il Parma deve fare i conti anche con diversi giocatori acciaccati e di conseguenza Roberto D’Aversa ha ancora diversi grattacapi. A centrocampo c’è Grassi favorito come mezzala sinistra, ma i problemi sono soprattutto nel tridente d’attacco, dove l’unico certo di un posto sembra essere Di Gaudio: Inglese e Ceravolo si contendono il posto da prima punta, mentre come ala destra ci sarà uno fra Galano, Biabiany e Siligardi. Per quanto riguarda l’Udinese, ci sono dubbi già in porta fra Musso e Nicolas, mentre in difesa sembrano in crescita le quotazioni di Opoku per una maglia da titolare. Sembra invece tutto chiaro dalla mediana in su, con Mandragora-Fofana e poi Barak, De Paul e Machis in appoggio a Lasagna, che anche in questa stagione sarà il punto di riferimento offensivo dei bianconeri friulani.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

Modulo 4-3-3 per Roberto De Zerbi, nuovo allenatore del Sassuolo: due sono i principali dubbi di formazione per i neroverdi. A centrocampo bisogna scegliere fra Djuricic e Sensi come perno centrale, mentre in attacco c’è l’ipotesi Boateng come ‘falso 9’, ma tenendo conto che a disposizione ci sono anche due vere prime punte quali Matri e Babacar. Luciano Spalletti dovrebbe invece schierare titolare il grande ex Politano e anche Lautaro Martinez, reduce da un’estate eccellente, oltre a Perisic e Icardi. Per ora niente difesa a tre per l’Inter: Miranda va verso la panchina, saranno titolari Skriniar e De Vrij mentre c’è ancora qualche dubbio sul nome dei due terzini, che dovrebbero comunque essere D’Ambrosio a destra e Asamoah a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FROSINONE

Ancora in dubbio Ilicic, Gian Piero Gasperini potrebbe schierare in attacco lunedì sera il nuovo arrivo Pasalic in posizione di trequartista alle spalle di Gomez e di un altro acquisto estivo, cioè Zapata, anche se resta validissimo anche il nome di Barrow. Fra difesa e centrocampo sembra invece tutto già sostanzialmente definito per i nerazzurri bergamaschi, con l’eccezione di un possibile ballottaggio tra Hateboer e Castagne come esterno destro nel 3-4-1-2 della Dea. Modulo 3-5-2 invece per il Frosinone: in attacco si annuncia un duello tra Ciano e Perica per affiancare il sicuro titolare Dionisi. In difesa è recuperato Ariaudo, ma il titolare dovrebbe essere Salamon con Goldaniga e Terranova davanti al grande ex Sportiello. Da segnalare le assenze dei lungodegenti Paganini e Gori, che saranno assenti ancora per diversi mesi.

