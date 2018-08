Probabili formazioni/ Torino Roma: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 1^ giornata)

Torino Roma si giocherà domani pomeriggio, domenica 19 agosto alle ore 18.00: le due formazioni, nella prima giornata di Serie A, daranno vita all’ultimo anticipo (il grosso delle partite si gioca di sera) allo stadio Olimpico-Grande Torino. Si tratta di una sfida fra le più classiche del nostro calcio e i temi d’interesse sono tanti: il Torino vuole provare a dare l’assalto alla zona Europa League, la Roma invece saprà lottare per lo scudetto? In ogni caso l’attesa è altissima, come sempre alla prima giornata e con tanti volti nuovi da scoprire. A proposito dei giocatori che vedremo in campo domani sera, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre all’Olimpico, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Torino Roma.

Torino Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky e dunque sarà un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali di Sky Sport, in questo caso il numero 202 Sky Sport Serie A. Per gli abbonati sarà inoltre possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare, senza costi aggiuntivi, collegando fino a due dispositivi mobili ai dati del proprio abbonamento.

La squalifica di Ansaldi e le assenze di Lyanco e Bonifazi creano non pochi problemi a Walter Mazzarri, in particolare per quanto riguarda la difesa. Davanti al portiere Sirigu ecco dunque una retroguardia a tre con il nuovo acquisto Izzo insieme a N’Koulou e Moretti; De Silvestri sarà l’esterno destro mentre sulla corsia di sinistra dovrebbe agire Berenguer, che appare favorito su Parigini. Nel cuore della mediana granata dovremmo invece vedere in azione Baselli, Rincon (che è favorito su Acquah) e il volto nuovo Meitè. Solo certezze invece in attacco, dove i titolari saranno l’ex giallorosso Iago Falque e la prima punta Belotti, anche perché Ljajic - altro ex della Roma - non è al meglio e al massimo si accomoderà in panchina.

Rosa di fatto al completo invece per Eusebio Di Francesco, che di conseguenza ha al massimo problemi di abbondanza. In porta dovrebbe debuttare subito Olsen, unica novità in una retroguardia per il resto “classica” con Florenzi terzino destro, Manolas e Fazio coppia centrale e Kolarov sulla corsia mancina; a centrocampo un ballottaggio di spicco fra il nuovo acquisto Cristante e Strootman, che si contenderanno l’unica maglia a disposizione al fianco di De Rossi e Pastore, la cui collocazione è uno dei temi di queste settimane in casa giallorossa. Rebus in attacco, a parte l’intoccabile Dzeko centravanti: come esterni sono favoriti El Shaarawy e Perotti, ma attenzione alle alternative che sono Under e Kluivert, ancora in corso per una maglia da titolare.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Berenguer; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione: Rosati, Ichazo, Bremer, Cina, Acquah, Lukic, Valdifiori, Damascan, Edera, Parigini, Ljajic, Niang.

Squalificati: Ansaldi.

Indisponibili: Lyanco, Bonifazi.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Mirante, Lu. Pellegrini, Karsdorp, Marcano, Juan Jesus, Santon, Nzonzi, Lo. Pellegrini, Strootman, Kluivert, Under, Schick.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

