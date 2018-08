PROBLEMA CARDIACO PER STRINIC / Milan, ultime notizie: il messaggio del Napoli

Brutte notizie per il Milan e per il terzino croato Strinic, costretto a fermarsi per un problema cardiaco: riscontrata iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco.

18 agosto 2018 - agg. 18 agosto 2018, 22.15 Jacopo D'Antuono

Ivan Strinic (lapresse)

Il Napoli si stringe attorno a Ivan Strinic. L'ex calciatore azzurro, attualmente in forza al Milan, si è dovuto fermare per un problema cardiaco. Il club rossonero ha spiegato che il giocatore sospenderà temporaneamente le attività per gli accertamenti e gli approfondimenti del caso. Si è infatti riscontrata una iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco, che richiede dunque ulteriori esami da eseguire dopo un periodo di riposo. Il Napoli, intanto, ha voluto esprimere la propria vicinanza al giocatore con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter: "Forza Ivan ti aspettiamo presto in campo #Strinic @acmilan".

Il comunicato del Milan

Campanello d'allarme per il giocatore del Milan, Ivan Strinic. Il terzino croato dei rossoneri è stato costretto a fermarsi per un problema al cuore. Lo ha comunicato il club milanista con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "AC Milan comunica che durante gli accertamenti di routine semestrali, previsti in Italia per gli atleti professionisti, è stato riscontrato che Ivan Strinic soffre di una iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco meritevole di ulteriori approfondimenti da eseguire dopo un periodo di riposo. Per questa ragione il giocatore dovrà sospendere temporaneamente l'attività sportiva agonistica fino al completamento degli esami".

Strinic reduce da un buon Mondiale

Approdato in Italia, in Serie A, nel 2015, grazie al Napoli che lo prese dal Dinipro, il terzino trentunenne di Spalato si è accasato al Milan da svincolato in questo calciomercato estivo 2018, dopo aver passato la scorsa stagione a Genova, sponda Sampdoria. Buone le sue prestazioni ai mondiali con la Croazia, con la quale ha centrato la finale persa contro la Francia. Il 10 agosto, nel giorno della sua presentazione ufficiale al Milan, Strinc aveva detto di essere alle prese con un acciacco fisico: "Ho qualche problema con un tendine, ma tra una settimana sarò al 100% a disposizione di Gattuso". Purtroppo, invece, i problemi sembrano riconducibili ad altro. Tutti gli sportivi e i tifosi rossoneri augurano a Strinic di riprendersi al più presto.

