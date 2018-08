Pronostici Serie A 2018/ Quote e scommesse sulle partite (1^ giornata)

18 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Pronostici Serie A (LaPresse): Lazio Napoli è il big match

La Serie A torna protagonista in questo lungo weekend (si parte già con due anticipi al sabato e un posticipo al lunedì) con la prima giornata del campionato 2018-2019, che sarà naturalmente priva delle due partite che coinvolgono le squadre genovesi. Tornano dunque anche i nostri pronostici, dando uno sguardo alle quote per le scommesse, fermo restando che siamo al primo passo di un cammino lunghissimo e in questa fase le sorprese spesso sono frequenti. In ogni caso, in quasi tutte le partite si possono delineare delle favorite: approfondiamo allora i pronostici fissati dalla nostra redazione per la 1^ giornata di Serie A.

PRONOSTICO CHIEVO JUVENTUS

Il fattore campo non dovrebbe bastare al Chievo a riequilibrare le sorti di una partita che ha nella Juventus la favorita d’obbligo a causa della diversa qualità delle due rose, differenza che in questo mercato (con l’arrivo di Cristiano Ronaldo e non solo) sembra essere ulteriormente cresciuta. Vero che a inizio stagione le sorprese sono più frequenti, ma il segno 2 è logicamente l’opzione nettamente più probabile, proposta da Snai a 1,23.

PRONOSTICO LAZIO NAPOLI

Gustoso big-match all’Olimpico: l’anno scorso il Napoli è stato un incubo per la Lazio, ma di certo si tratta di una partita aperta a ogni esito, a maggior ragione all’inizio della stagione, quando le incognite sono molte per tutti. Suggeriamo allora il segno con la quota più alta, che porterebbe la vincita migliore: il pareggio (X) è offerto da Snai a 3,40 volte la posta in palio.

PRONOSTICO TORINO ROMA

Trasferta ostica per la Roma, che comunque a livello tecnico si fa certamente preferire al Torino, che tra l’altro ha anche più assenze di cui tenere conto. Non sarà per nulla una passeggiata, ma si può comunque ipotizzare un colpaccio della Roma: in questo caso naturalmente andrebbe giocato il segno 2, che l’agenzia Snai propone alla quota di 2,05 volte la posta in palio.

PRONOSTICO BOLOGNA SPAL

Stuzzicante derby emiliano, una rivalità molto sentita: fatta la tara delle incognite di agosto, si dovrebbe far preferire il Bologna del nuovo mister Filippo Inzaghi, che sarà certamente spinto anche dal pubblico di casa dello stadio Dall’Ara. Di conseguenza è il segno 1 l’ipotesi più probabile, anche secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai che lo propone alla quota di 2,20.

PRONOSTICO EMPOLI CAGLIARI

Anche qui il fattore campo potrebbe fare la differenza in favore di un Empoli che conta sul nucleo della squadra che l’anno scorso ha ottenuto una promozione a suon di record. Trasferta dunque difficile per il Cagliari, che tra l’altro lavora con un nuovo allenatore da questa estate. Si fanno preferire dunque i toscani e il segno 1 è proposto alla quota di 2,20 dall’agenzia Snai.

PRONOSTICO PARMA UDINESE

Il Parma neopromossa debutta in casa contro un’Udinese che in estate ha cambiato allenatore, a differenza degli emiliani: continuità e fattore campo potrebbero dunque far pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa, favoriti pur in un contesto abbastanza equilibrato, come indica anche Snai, la quale propone il segno 1 alla quota di 2,40 volte la posta in palio.

PRONOSTICO SASSUOLO INTER

L’Inter debutta sul campo di una squadra che l’anno scorso per i nerazzurri è stata un vero e proprio incubo. A livello tecnico però la superiorità della squadra di Luciano Spalletti su quella del nuovo mister Roberto De Zerbi appare abbastanza evidente e il pronostico si regola di conseguenza, con il segno 2 ampiamente favorito e proposto dall’agenzia Snai alla quota di 1,63.

PRONOSTICO ATALANTA FROSINONE

Il posticipo del lunedì sera vede un’Atalanta già rodata dagli impegni di Europa League ospitare a Bergamo il neopromosso Frosinone. I nerazzurri dovrebbero avere qualcosa in più, sia in termini di qualità sia per quanto riguarda la preparazione atletica: ecco perché l’agenzia Snai punta con decisione sul segno 1, che è proposto alla quota di 1,35 volte la posta in palio.

