Rally Germania 2018/ Streaming video e diretta tv: orario e percorso (Mondiale Wrc, oggi 18 agosto)

Diretta Rally Germania 2018 info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche: orario e percorso (oggi sabato 18 agosto)

18 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Rally di Germania - LaPresse (immagine di repertorio)

Prosegue anche oggi il Rally di Germania 2018, nono appuntamento con il Mondiale Wrc 2018 che ormai è decisamente nella seconda metà del proprio cammino, costituito in totale da 13 appuntamenti. Il Rally di Germania è appena uno dei due rally stagionali che si corre interamente su asfalto, caratteristica che nel calendario iridato lo accomuna solamente a quello di Corsica. Una sfida dunque interessante in un rally ormai di discreta tradizione anche se dei certo non fra i più classici della stagione, dal momento che fu inserito nel Mondiale Rally per la prima volta nel 2002 - anche per questo motivo nell’albo d’oro recita da dominatore assoluto Sebastien Loeb, che ha scritto la storia dei rally in questa epoca.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY GERMANIA

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally Germania 2018 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la SS12 Arena Panzerplatte 2 sarà disponibile sulla nuova piattaforma DAZN. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Germania.

RALLY GERMANIA 2018: IL PERCORSO DI OGGI

La giornata di oggi, sabato 18 agosto, sarà la più intensa del weekend per tutti i protagonisti del Rally Germania 2018, che dovranno affrontare ben otto prove speciali. Il mattino in terra tedesca comincerà con la prova speciale dell’Arena Panzerplatte 1 (9,43 km), con la partenza del primo concorrente che è in programma alle ore 8.48, poi ecco la prova di Panzerplatte 1 (che misura ben 38,57 km) e ancora la prova speciale di Freisen 1 (14,78 km) e a seguire quella di Romerstrasse 1 (12,28 km), che chiuderà la mattinata. Dopo la pausa di metà giornata, nel pomeriggio verranno ripetute queste stesse quattro prove speciali, dunque nell’ordine saranno da affrontare le prove speciali di Arena Panzerplatte 2, Panzerplatte 2, Freisen 2 ed infine Romerstrasse 2, a partire dalle ore 15.08 e fino a sera, naturalmente con gli stessi chilometraggi già indicati per le prove mattutine.

© Riproduzione Riservata.