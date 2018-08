Risultati Serie A e Classifica aggiornata/ Diretta gol live score degli anticipi (1^ giornata, 18 agosto 2018)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi. Si parte con Chievo-Juventus e Lazio-Napoli, le due partite che inaugurano la prima giornata della stagione

18 agosto 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, anticipi 1^ giornata (Foto LaPresse)

A 90 giorni di distanza, torna il grande calcio italiano: la prima giornata della Serie A 2018-2019 si apre con le due protagoniste dello scorso anno, vale a dire la Juventus e il Napoli, che sono impegnate in trasferta negli anticipi di sabato 18 agosto. Chievo-Juventus alle ore 18.00, Lazio-Napoli alle ore 20.30: la Serie A riparte da queste due partite, anticamera di un turno che come da tradizione degli ultimi anni sarà giocato in notturna, e dunque ritarda l’avvento del nuovo calendario e di orarti che rivoluzionano anche il nostro campionato. Si parte dunque forte, con le due squadre che hanno dominato la stagione scorsa; per il Napoli il calendario è stato poco clemente, visto che si tratta di affrontare immediatamente una delle trasferte più complicate di tutte.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (1^ GIORNATA)

CHIEVO JUVENTUS

La prima di Cristiano Ronaldo è al Bentegodi, naturalmente già tutto esaurito: inevitabile partire dall’avvento del portoghese in Serie A. Il grande colpo dell’estate della Juventus (e, allargando il discorso, di tutto il nostro movimento) è pronto, dopo la scorpacciata di gol e titoli nei nove anni con il Real Madrid: più in generale i campioni d’Italia iniziano una stagione nella quale vanno a caccia dell’ottavo scudetto consecutivo e, soprattutto, di quella Champions League che forse per la prima volta diventa l’obiettivo principale (almeno secondo le dichiarazioni della vigilia). Naturalmente Massimiliano Allegri dovrà stare attento alle brutte sorprese, perchè il Chievo che ha confermato Lorenzo D’Anna in panchina ha già dimostrato di poter mettere i bastoni tra le ruote delle big. Ha perso Roberto Inglese, ma ha un Mariusz Stepinski nettamente migliorato e un Emanuele Giaccherini (peraltro ex) che ha potuto svolgere tutta la preparazione estiva: insomma, se la Juventus vuole partire con il piede giusto non dovrà sottovalutare l’impegno.

LAZIO NAPOLI

Pronti via, ecco un big match: trasferta durissima per il nuovo Napoli, e dunque all’Olimpico avviene il ritorno di Carlo Ancelotti nel nostro calcio. L’emiliano mancava da nove anni, durante i quali è diventato grande anche all’estero; l’obiettivo è quello di fare bene in tutte le competizioni a prescindere dai titoli, ma lo scudetto deve essere un traguardo da inseguire concretamente dopo quanto accaduto nell’ultimo torneo. La Lazio riparte con il sangue agli occhi: persa la qualificazione alla Champions League all’ultima giornata - in casa - i biancocelesti non hanno rivoluzionato granchè nella loro rosa, sono riusciti a trattenere Simone Inzaghi (che era proprio uno dei papabili a Napoli) e adesso vogliono entrare nelle prime quattro sapendo di avere le possibilità per farlo. Questa partita nella capitale rappresenta dunque un bel test per entrambe: inevitabile che il risultato non possa essere considerato in senso assoluto come indicatore delle ambizioni, ma di certo iniziare il campionato con una vittoria contro una rivale diretta sarebbe già una bella iniezione di fiducia.

ore 18:00 Chievo-Juventus

ore 20:30 Lazio-Napoli

