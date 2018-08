Roma, Serie A/ DAZN, Sky, Roma TV: partite in streaming video e diretta, dove vedere i giallorossi

Roma, Serie A 2018-2019: come vedere in streaming video e diretta tv le partite della squadra giallorossa. La grande novità di questa stagione è rappresentata dalla piattaforma DAZN

18 agosto 2018 Claudio Franceschini

Calendario Roma Serie A 2018-2019 (Foto LaPresse)

Anche la Roma si prepara all’esordio nel campionato di Serie A 2018-2019: domenica 19 agosto i giallorossi giocheranno l’anticipo delle ore 18:00 contro il Torino, unica partita in questa fascia oraria visto che le altre saranno in serata. Grandi ambizioni per Eusebio Di Francesco e i suoi ragazzi, che puntano a lottare per lo scudetto o comunque confermare la qualificazione in Champions League, dove lo scorso anno hanno raggiunto un’incredibile ma meritatissima semifinale. La prima della Roma in Serie A sarà trasmessa in diretta tv su Sky: da quest’anno infatti è necessario fare una distinzione, visto che sono cambiate le fasce orarie che regolano il massimo campionato e l’ingresso della piattaforma in diretta streaming video ha rivoluzionato il modo in cui si vedranno le partite. Diciamo subito che dipenderà tutto dalle fasce orarie: a DAZN infatti andranno l’anticipo delle 18:00 di sabato, il lunch match delle 12:30 di domenica e una delle tre partite alle 15:00 sempre di domenica. Le altre gare saranno su Sky; per quanto riguarda le prime due giornate, che si giocheranno in serale, cambierà qualcosa ma la Roma sarà comunque su Sky.

COME SEGUIRE LE PARTITE DELLA ROMA

Dunque, per seguire la Roma in diretta tv o diretta streaming video, dovrete semplicemente stare attenti agli orari in cui sarà in campo e regolarvi di conseguenza; quest’anno scompare l’opzione Mediaset Premium, dunque in ogni caso per avere la visione completa delle 38 gare della Roma (come delle altre squadre) sarà necessario avere a disposizione due abbonamenti oppure implementare quello esistente. Anche gli abbonati a Sky infatti non potranno assistere al 100% delle partite, nemmeno con il pacchetto Calcio: ci saranno delle agevolazioni per i clienti della televisione satellitare, ma come già detto bisognerà porre rimedio per avere accesso a DAZN. Parlando ancora della Roma, i giallorossi saranno ancora su Sky per la seconda giornata (in casa contro l’Atalanta, nel posticipo del lunedì) e per la terza a San Siro contro il Milan; non avendo ancora compilato gli orari per la quarta giornata, al momento non sappiamo se sarà il quarto turno a sancire l’esordio della Roma sulla piattaforma streaming.

