TORINO-ROMA/ Di Francesco: partita difficile. Perotti e Nzonzi non ci saranno

Torino-Roma, le parole di Eusebio Di Francesco che invita a non prendere sotto gamba la trasferta. Tra i giallorossi assenti Perotti e Nzonzi, che resterà a Trigoria

18 agosto 2018 Bruno Zampetti

Eusebio Di Francesco (Lapresse)

TORINO-ROMA, LE PAROLE DI DI FRANCESCO

Roma e Torino si preparano a iniziare il loro campionato con una partita che Eusebio Di Francesco non intende prendere sotto gamba. Il tecnico giallorosso teme non poco la trasferta contro i Granata e in conferenza stampa ha evidenziato che certamente la squadra è più consapevole dei suoi mezzi, visto fin dove è arrivata la scorsa stagione, ma ha anche ammesso che quella di Torino “sarà una partita difficile, contro un allenatore che sa preparare queste sfide in modo meticolosissimo”. Walter Mazzarri in effetti è ben capace di capire quali sono i punti chiave in cui colpire gli avversari e il tecnico della Roma dovrà anche decidere chi schierare a centrocampo tra Cristante e Pastore. A questo proposito ha detto che non è escluso che possano partire entrambi dal primo minuto in campo, anche perché hanno caratteristiche diverse. Per la partita la Roma dovrà fare a meno di Perotti, alle prese con un problema alla caviglia, e di Nzonzi, che resterà a Trigoria a lavorare sulla preparazione.

LA SFIDA TRA DZEKO E BELOTTI

Torino-Roma significa anche sfida tra Dzeko e Belotti. Per Di Francesco i due attaccanti hanno una particolare differenza: “Belotti è più dentro la partita come cattiveria, per attacco alla porta e alla profondità, Dzeko è invece più qualitativo e partecipa di più al gioco”. Secondo quanto riporta il sito della Gazzetta dello Sport, il tecnico giallorosso ha espresso anche apprezzamenti per l’attaccante avversario, specialmente per il lavoro che fa in favore di tutta la squadra. La trasferta di Torino per la Roma sarà anche un test importante dopo un mercato che in certi reparti ha portato importanti cambiamenti. Di Francesco ha detto di sperare che Olsen possa mostrare da subito le qualità messe in luce al mondiale, così da non far rimpiangere Alisson. Per il resto ha spiegato di ritenersi “soddisfatto di chi è arrivato, come calciatore e come uomo, anche se qualcosa ci è sfuggito. Abbiamo fatto tante scelte, anche nelle cessioni”.

