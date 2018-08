"Io violentata da un calciatore", denuncia choc di una modella/ Drogata e stuprata: il racconto della giovane

Immagine di repertorio (Pixabay)

"Io violentata da un calciatore", denuncia choc di una modella: mondo della Premier League in subbuglio dopo la notizia rilanciata dal Daily Mail. Il noto tabloid britannico ha riportato il racconto di una giovane francese, vittima a suo dire di un episodio di violenza sessuale: coinvolto un noto calciatore del campionato inglese. La modella, le cui generalità non sono state rivelate, ha affermato di essere stata drogata e stuprata da un importante calciatore nel corso di una serata in quel di Londra, in un noto locale prima e poi nel centro città. Il Daily Mail ha pubblicato l’intero raccontato dettagliato della giovane, che ha detto di essersi recata in un night club insieme a una amica e di aver bevuto insieme a lei due bicchiere di champagne e di vodka.

DENUNCIA CHOC DI UNA MODELLA: COINVOLTO CALCIATORE DELLA PREMIER LEAGUE

La giovane ha poi sottolineato di aver incontrato il calciatore in questione e di aver ballato insieme a lui per tutta la notte. Scattato qualche bacio tra i due prima che la modella iniziasse a sentirsi male, con i due che sono usciti insieme dal locale nel cuore di Londra. Ed ecco la denuncia choc: la donna ha affermato di essere stata stordita dal calciatore e di essersi poi ritrovata nel letto insieme a lui. Ma non solo: il calciatore avrebbe usato violenza nei suoi confronti mentre era ancora incosciente. Sulla vicenda, sottolineano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, sono al lavoro le forze dell’ordine di Parigi: indagini in corso, il mondo della Premier League scosso dall’esclusiva pubblicata dal Daily Mail. Un’altra brutta vicenda, dunque, di abusi sessuali che coinvolge il mondo calcistico: recentemente ha fatto scalpore la condanna comminata all’ex Milan e Real Madrid Robinho sempre per stupro.

