Atp Cincinnati 2018/ Diretta finale Djokovic Federer streaming video e tv, orario della partita (tennis)

Diretta Atp Cincinnati 2018, finale Djokovic Federer streaming video e tv: i due campioni tornano a sfidarsi nell'ultimo atto del torneo Master 1000 in Ohio, il bilancio è 23-22 per il serbo

Novak Djokovic Roger Federer è la finale del torneo Atp Cincinnati 2018: alle ore 22:00 della serata italiana di domenica 19 agosto i due giocatori tornano in campo per un ultimo atto di questo appuntamento di categoria Master 1000. Preceduta dalla finale femminile (si affrontano Simona Halep, a caccia del bis dopo la Coupe Rogers di Montréal, e la sorpresa olandese Kiki Bertens), questa sfida è la numero 46 tra i due campioni: Djokovic continua ad avere un vantaggio minimo (23-22) e dunque Federer ha la possibilità di andare ad impattare il bilancio, anche se il primo obiettivo dello svizzero è quello di mettere le mani sull’ottavo titolo al Western & Southern Open e presentarsi nel migliore dei modi agli imminenti Us Open, che ovviamente vorrà vincere. Per Djokovic invece la possibilità di essere il primo giocatore a centrare quello che possiamo chiamare il Golden Master 1000.

La finale del torneo Atp Cincinnati 2018 è disponibile in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e dunque è un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che avranno la possibilità di attivare - senza costi aggiuntivi - il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo invece che la finale femminile è trasmessa su SuperTennis, web-tv federale aperta a tutti al canale 64 del televisore, e disponibile ovviamente in diretta streaming video su www.supertennis.tv. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo, www.wsopen.com; e i relativi account presenti sui social network e dove raccogliere tutte le informazioni utili, in particolare facebook.com/cincytennis e, su Twitter, @cincytennis.

Entrambi i giocatori hanno penato per arrivare alla finale, o quantomeno non hanno avuto un percorso troppo lineare: per due volte Djokovic ha dovuto rimontare un set di svantaggio, mentre nella semifinale contro Marin Cilic ha comunque dovuto giocare il terzo e decisivo parziale. Così anche Federer, che si è salvato nel derby svizzero contro un redivivo Stan Wawrinka: a dire il vero il Re ha sofferto soltanto nella partita di ieri (non ha dovuto incrociare grandi avversari prima di sabato), ma è andato vicino all’eliminazione salvandosi con il tie break nel secondo set. Una grande sfida che torna a caratterizzare il circuito: due finali consecutive a Wimbledon e una agli Us Open - tutti i tre episodi sono stati vinti dal serbo - poi ancora l’ultimo atto delle Atp Finals di tre anni fa con altra affermazione di Nole, che ha portato a casa sei delle ultime otto sfide contro Federer.

Il quale però ha saputo sfruttare il periodo di calo del grande avversario, tornando a festeggiare negli Slam quando in pochi lo credevano ancora possibile; come detto Djokovic ha oggi la grande occasione di chiudere il cerchio dei Master 1000, perchè fino a questo momento li ha vinti tutti tranne appunto quello di Cincinnati. Da capire quale sarà la condizione dei due: entrambi comunque appaiono decisamente vicini al loro top, anche se lungo la strada del ritorno Djokovic ha avuto qualche comprensibile battuta d’arresto mentre Federer non ha giocato a Toronto, e arriva dalla cocente delusione di Wimbledon. Sarà sicuramente una grande partita: ci aspettiamo un alto livello di gioco, anche se alle 16:00 locali c’è la possibilità che faccia ancora molto caldo e che dunque non sempre ci sarà l’intensità richiesta a due campioni di questo calibro.

