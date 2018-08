Bologna Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Bologna-Spal, diretta dall'arbitro XXX questa sera, domenica 19 agosto alle ore 20.30, sarà un derby emiliano nella giornata d'apertura della Serie A 2018/19. Si affronteranno felsinei ed estensi, che l'anno scorso hanno ottenuto il medesimo traguardo, la salvezza, seppur con maggior tranquillità per i rossoblu, mentre il club di Ferrara, tornato in Serie A dopo 49 anni, ha dovuto aspettare l'ultima giornata per festeggiare. Riparte il campionato di Serie A per Bologna e Spal, che partono con ambizioni diverse e dopo un successo nel terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Bologna ha sofferto un po' ma è riuscito alla fine a regolare il Padova in casa con un 2-0 firmato dalle reti di Dzemaili su rigore e Dijks, mentre la Spal ha espugnato il campo dello Spezia con un gol di Petagna in apertura di ripresa. Chiusa l'era Donadoni, che aveva portato per il Bologna una serie di tranquille permanenze in Serie A, ma non il salto di qualità invocato dai tifosi, i rossoblu ripartono in panchina da Pippo Inzaghi, tornato ad allenare in Serie A dopo la sfortunata esperienza al Milan. Inzaghi è ripartito dal Venezia in Serie C, riportato in cadetteria e poi a giocarsi i play off in Serie B.

La Spal disputa il suo secondo campionato consecutivo di Serie A dopo essere risalita proprio dalla terza serie, sempre con la guida di Semplici in panchina. Per evitare le sofferenze della scorsa stagione, la Spal ha operato sul mercato anche con acquisti importanti anche come quello di Petagna, arrivato in prestito oneroso ma che costerà complessivamente 12 milioni di euro al club estense. Partire col piede giusto sarà fondamentale per due formazioni che nel precampionato hanno vissuto alti e bassi, anche se la Spal è stata più convincente rispetto a un Bologna che ha avuto battute a vuoto in test come quello contro l'Udinese oppure contro gli inglesi dell'Huddersfield.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Diretta tv del match Bologna Spal in esclusiva per gli abbonati Sky questa sera sui canali numero 201 e 255 della piattaforma satellitare (Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 5 HD), con diretta streaming video via internet disponibile agli abbonati tramite il sito oppure l'applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SPAL

Le probabili formazioni che si affronteranno in questo esordio di campionato presso lo stadio Dall'Ara di Bologna. Padroni di casa in campo col polacco Skorupski tra i pali e una difesa a tre composta dallo svedese Helander, da Calabresi e dal costaricense Gonzalez. A centrocampo al fianco del cileno Pulgar si muoveranno Poli e Dzemaili, mentre Mattiello sarà l'esterno di fascia destra e l'olandese Dijks l'esterno di fascia sinistra. In attacco, tandem offensivo composto da Falcinelli e dall'argentino Palacio. Risponderà la Spal col senegalese Gomis tra i pali e una difesa a tre composta dal brasiliano Felipe, dal polacco Cionek e da Vicari. Lazzari si muoverà come laterale di destra mentre all'algerino Fares sarà affidata la fascia sinistra. Il brasiliano Everton Luiz, Schiattarella e Vitale saranno invece i titolari al centro della zona mediana. In attacco, spazio al tandem formato da Petagna e da Antenucci. Prima panchina come allenatore del Bologna in Serie A per Filippo Inzaghi, opposto tatticamente al collega Leonardo Semplici, allenatore della Spal. Entrambi i tecnici schiereranno la squadra con il 3-5-2.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote per le scommesse sul match, lieve favore del pronostico concesso dai bookmaker al Bologna, anche in virtù del fattore campo. William Hill quota 2.20 l'affermazione interna dei felsinei, mentre Bet365 propone a 3.20 la quota relativa al pareggio e Bwin offre a 3.40 la quota per il successo in trasferta degli estensi. Per le scommesse sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Eurobet quota 2.30 l'over 2.5 e propone a una quota di 1.60 l'under 2.5.

