Crotone Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Crotone Rende streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi alle ore 20.30 (domenica 19 agosto)

19 agosto 2018 Fabio Belli

Crotone-Rende, stasera domenica 19 agosto alle ore 20.30, sarà un'amichevole nonché un derby calabrese tra due formazioni separate da una categoria in questo momento nella gerarchia del calcio italiano. Il Crotone è infatti appena retrocesso dalla Serie A dopo le prime due stagioni della propria storia vissute nella massima serie, mentre il Rende è reduce da un ottimo ritorno tra i professionisti che l'ha visto anche partecipare ai play off per la Serie B, dopo un ottavo posto nel girone C di Serie C.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Crotone Rende non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video via internet. Aggiornamenti sul match potranno comunque essere consultati sui siti ufficiali dei due club, fccrotone.it e rendecalcio.it.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE RENDE

Le probabili formazioni di questo derby calabrese in amichevole: Crotone in campo con Festa tra i pali e una difesa a tre con Sampirisi, lo sloveno Golemic e Marchizza schierati dal primo minuto. Faraoni sarà l'esterno di fascia destra e Firenze l'esterno di fascia sinistra, mentre Barberis, il libico Benali e il romeno Stoian si muoveranno per vie centrali nella zona di centrocampo. In attacco, al fianco dello svedese Rodhen, match winner nella trasferta di Coppa Italia di Livorno, giocherà Nalini. Risponderà il Rende con Savelloni tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Germinio, Minelli, Sanzone e Viteritti. A quatto anche la linea di centrocampo con Franco che si muoverà sulla corsia laterale di destra e Vivacqua che si muoverà sulla corsia laterale di sinistra, mentre i titolari al centro della mediana saranno il nigeriano Awua e il francese Blaze. In attacco, l'argentino Actis Goretta sarà affiancato da Rossini. Il Crotone ha puntato su Giovanni Stroppa come nuovo allenatore, con l'ex tecnico del Foggia che schiererà gli Squali tatticamente con il 3-5-2. Il Rende allenato da Francesco Modesto sarà invece schierato con un 4-4-2.

VERSO LA NUOVA STAGIONE

E' stato fissato il match d'esordio per il Crotone nel nuovo calendario di Serie B: esordio sul campo del Cittadella domenica 26 agosto alle ore 21.00 per gli Squali, una sfida decisamente impegnativa sul terreno di gioco di una formazione che l'anno scorso si è giocata la massima serie fino alla semifinale play off. Massima serie che il Crotone ha perso nella volata finale per la salvezza, conquistata invece sul filo di lana l'anno precedente. Svanite le speranze di ripescaggio legate al caso-Chievo, il Crotone ha comunque allestito una formazione in grado di essere protagonista nel campionato cadetto, ripartendo da un tecnico come Giovanni Stroppa reduce da due anni di successi alla guida del Foggia. In Coppa Italia il Crotone è partito decisamente bene, piegando in trasferta il Livorno nel terzo turno ad eliminazione diretta. La sfida contro il Rende sarà propedeutica per l'imminente esordio in campionato, con il club della provincia di Cosenza che invece rischia di veder ancora rinviato l'inizio del campionato di Serie C, previsto al momento per domenica 2 settembre. Il Rende si è molto rinnovato rispetto all'ottima scorsa stagione, ma ha vissuto un precampionato difficile, perdendo nel primo turno di Coppa Italia contro la Viterbese e nei test amichevoli contro Casertana e Taranto: per il tecnico Modesto sembra esserci ancora molto lavoro.

