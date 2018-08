Empoli Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

19 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Empoli Cagliari, Serie A 1^ giornata (Foto LaPresse)

Empoli Cagliari, che sarà diretta da Daniele Chiffi, va in scena allo stadio Castellani con calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 19 agosto: è la prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 e in palio ci sono subito punti importanti per la salvezza, perchè entrambe le squadre hanno come unico obiettivo quello di confermare la categoria. L’Empoli, che ha dominato la Serie B, ha confermato Aurelio Andreazzoli che non allena in Serie A dalla seconda parte di campionato con la Roma (2013); il Cagliari ha invece deciso di cambiare, affidandosi a Rolando Maran che prima dell’esonero aveva fatto molto bene con il Chievo (ma anche a Catania).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Empoli Cagliari è trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita del Castellani è sul numero 254, uno dei canali di Sky Sport, e bisognerà utilizzare il codice d’acquisto 416876 per usufruire del singolo evento. La sfida della prima giornata di Serie A potrà essere seguita dagli abbonati anche in diretta streaming video, come sempre collegando fino ad un massimo di due dispositivi (PC, tablet o smartphone) all’applicazione Sky Go, che non richiede costi aggiuntivi per l’attivazione.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’ultima volta in cui l’Empoli è stato in Serie A (l'allenatore era Giovanni Martusciello) è andato incontro a una retrocessione clamorosa: virtualmente salvo dopo il girone d’andata, è letteralmente crollato permettendo il recupero del Crotone. L’anno scorso però Andreazzoli ha saputo dare a questa squadra un calcio spettacolare, altamente offensivo e basato sulle invenzioni di Zajc e i gol della coppia Caputo-Donnarumma; il problema è che il secondo è rimasto in B (a Brescia), il primo è tutto da testare al piano di sopra. Il Cagliari ha tutto per fare un campionato di assoluta tranquillità, ma nell’ultima stagione non è mai stato continuo: ha dovuto aspettare le ultime battute del torneo per avere la certezza della salvezza, e dunque dovrà ripartire dai suoi errori per provare a centrare l’obiettivo. Il vantaggio può certamente essere quello di avere confermato praticamente tutto il gruppo, a Empoli Maran e i suoi ragazzi andranno a caccia della vittoria per mettere subito punti pesanti in cascina.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CAGLIARI

Naturalmente Andreazzoli conferma il 4-3-1-2: Provedel potrebbe non farcela, pronto Terracciano per la porta mentre la difesa sembra fatta con l’esperienza di Silvestre e Maietta al centro e la spinta di Di Lorenzo e Pasqual sulle corsie. In mezzo al campo rischia uno tra Bennacer e Krunic: i nuovi arrivati Acquah e Salih Uçan reclamano spazio e potrebbero averlo subito, da valutare il loro inserimento nel gruppo. Zajc ovviamente accompagna i due attaccanti: il già citato Caputo e La Gumina, fantastico nella scorsa primavera con la maglia del Palermo ma lui pure da scoprire in Serie A. Non così i giocatori offensivi del Cagliari, che sono Farias e Pavoletti; il fidato Castro, che Maran si è portato dal Chievo, dovrebbe essere il trequartista aspettando Joao Pedro, con Ionita e Barella che dunque agiranno da mezzali giocando ai lati di Cigarini, playmaker designato. In difesa manca Srna - anche lui fermato per doping - e allora aspettando il veterano croato c’è Faragò sulla destra, dall’altra parte spinge Lykogiannis mentre a protezione di Cragno ci sono Ceppitelli e Romagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per questa partita, la favorita per la vittoria oggi è l’Empoli: il segno 1 infatti vale 2,20 contro il 3,45 che regola il segno 2, quello da giocare se pensate che il Cagliari possa fare il colpo al Castellani. Per quanto riguarda invece il pareggio, indicato come di consueto dal segno X, la vostra vincita sarebbe di 3,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.

