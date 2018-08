Gp Indy Abc Supply 500/ Indycar Series streaming video e diretta tv: orario e vincitore (oggi 19 agosto)

Diretta Gp Indy Abc Supply 500 info streaming video e tv della prova di Long Pond per il campionato americano della Indycar Series 2018, oggi 19 agosto

19 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Gp Indy Abc Supply 500 (LaPresse - immagine di repertorio)

Nuovo appuntamento con il Campionato della Indycar Series 2018: si torna in pista oggi domenica 19 agosto 2018 per il Gp Abc Supply 500, che segna la ripresa dell’attività agonistica di questa classica categoria dell’automobilismo americano dopo due domeniche di pausa. Siamo ormai giunti alla quartultima gara della stagione, di conseguenza la lotta per i punti in palio si annuncia rovente. Ricordiamo che la gara odierna su disputa sul circuito del Pocono Raceway, un ovale dalle altissime velocità di percorrenza (gli americani lo definiscono superspeedway) che si trova a Long Pond, in Pennsylvania. Tenendo conto delle sei ore di fuso orario che dividono l’Italia dalla costa orientale degli Stati Uniti, ecco che la partenza del Gp Indy Abc Supply 500 è attesa per le nostre ore 19.30, le 13.30 di Long Pond.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP ABC SUPPLY 500

Segnaliamo a tuti gli appassionati delle categorie americane che purtroppo il Gp Indy Abc Supply 500 per le Indycar Series non sarà trasmesso questa sera in diretta tv da canali televisivi in italiano e non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video. Il principale punto di riferimento dunque potrà essere il sito Internet del campionato, all’indirizzo www.indycar.com.

LA CLASSIFICA E LA LOTTA AL TITOLO

In attesa di poter dare la parola alla pista per il Gp Abc Supply 500 andiamo a vedere che cosa sta succedendo nella classifica Piloti della formula americana: come abbiamo appena ricordato, mancano appena quattro gare al termine della stagione (compresa quella di oggi), dunque la battaglia si annuncia davvero entusiasmante. Al momento quindi la graduatoria principale vede in Scott Dixon il suo leader: l’alfiere della Chip Ganassi Racing vanta infatti 494 punti. Dixon è di conseguenza in questo momento il grande favorito per la conquista del titolo: ecco poi al secondo posto Alexander Rossi, con 448 punti per il pilota della Andretti Autosport, di poco davanti al terzo in classifica che è Josef Newgarden del Team Penske, a quota 434 punti.

