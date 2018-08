Motocross/ Gp Svizzera 2018 Frauenfeld streaming video e diretta tv: orario e risultato live (oggi 19 agosto)

Diretta motocross Gp Svizzera 2018 Frauenfeld info streaming video e tv: orario e risultato live della gara MXGP con Tony Cairoli (oggi domenica 19 agosto)

19 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta motocross: Tony Cairoli (LaPresse)

Oggi, domenica 19 agosto, è di nuovo protagonista il motocross, che propone il Gran Premio di Svizzera 2018, sedicesimo atto del Mondiale Motocross che è sempre più vicino al momento dei verdetti, dal momento che in tutto in calendario sono previsti 20 appuntamenti. Oggi dunque eccoci a Frauenfeld, capoluogo del Canton Turgovia: siamo nella zona germanofona della Svizzera, l’anno scorso da queste parti si impose l’olandese Jeffrey Herlings, che quest’anno sarà sicuramente di nuovo fra i protagonisti. Infatti al comando della classifica Piloti troviamo proprio l’olandese, davanti al nostro Tony Cairoli, di fatto gli unici due piloti rimasti in corsa per il titolo iridato: Herlings è al comando con 683 punti, Cairoli lo segue a quota 647, poi c’è il vuoto dal momento che al terzo posto troviamo il belga Clement Desalle ma con “appena” 503 punti, il che lo mette di fatto già fuori gioco dalle ambizioni di vincere il Mondiale. Anche per Cauroli però non è un momento facile: è reduce da quattro secondi posti consecutivi, ma sempre alle spalle di Herlings, che dopo il forfait ad Ottobiano non ha praticamente più perso un colpo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP SVIZZERA 2018 DI MOTOCROSS

Per seguire il Gran Premio di Svizzera 2018 di motocross dal circuito di Frauenfeld l'appuntamento sarà in diretta tv almeno parzialmente su Eurosport 2 - canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Le notizie di questa settimana per tutti gli appassionati di motocross ci dicono che Eurosport 2 trasmetterà in tempo reale gara-1 della classe regina MXGP e poi gara-2 sia della MXGP sia della classe MX2, di conseguenza ci sarà anche la diretta streaming video di questi tre eventi elvetici, garantita a seconda delle varie piattaforme da Sky Go, Premium Play oppure Eurosport Player. In chiaro invece è da segnalare che su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, dalle ore 16.00 ci saranno prima la differita di gara-1 e poi la diretta di gara-2 della MXGP, dunque una validissima copertura anche in chiaro, con diretta streaming video accessibile a tutti tramite Rai Play.

GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell'intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross: naturalmente con la Svizzera non ci sono problemi di fuso orario e di conseguenza l’appuntamento con le gare del nostro Tony Cairoli e degli altri campioni del motocross saranno quelli classici delle varie gare in Europa. Le due gare della classe MXGP per il Gran Premio di Svizzera 2018 da Frauenfeld avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10. Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 13.15 e alle ore 16.10. Naturalmente ogni gara avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.

