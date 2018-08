PAGELLE/ Torino-Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo)

Pagelle Torino Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori all'Olimpico

19 agosto 2018 Stefano Belli

Pagelle Torino Roma - LaPresse

Il primo tempo di Torino-Roma, terzo e ultimo anticipo della prima giornata di Serie A 2018-19, si è concluso sul punteggio di 0-0: approfittiamo dell'intervallo per dare qualche voto ai protagonisti di questa prima parte di gara. Oggi fa molto caldo nel capoluogo piemontese, le alte temperature suggeriscono alle due squadre di non partire subito a mille e bisogna far passare almeno un quarto d'ora per vivere le prime emozioni del pomeriggio. Che arrivano con la conclusione di Pastore (6,5) ribattuta da Izzo (7) che in scivolata dà una grossa mano a Sirigu (6) nel mantenere la porta inviolata. Nel giro di pochissimi minuti gli uomini di Di Francesco colpiscono due pali con Kolarov (6) e Dzeko (6), i granata "accorciano" con la traversa di Rincon (6). Nel recupero ci prova Florenzi (6) da fuori, decisivo l'intervento di Nkoulou (6,5) che alle spalle di Sirigu salva un gol già fatto. Da registrare la defezione di De Silvestri (6,5), elemento che poteva fare comodo a Mazzarri, ma il numero 29 del Torino non ce l'ha fatta a rimanere in campo dopo essere stato colpito duramente da Kolarov e da Izzo, il fuoco amico è fatale all'ex-terzino della Lazio che deve lasciare il posto ad Aina (6), abile comunque ad anticipare un opaco El Shaarawy (5,5).



VOTO TORINO 6 - I granata, soprattutto a inizio gara, tengono molto bene il campo creando qualche grattacapo alla retroguardia capitolina, soprattutto con la traversa di Rincon.

MIGLIORE TORINO: IZZO 7 - L'ex-difensore del Genoa finora si sta rivelando un innesto molto importante per la retroguardia granata.

PEGGIORE TORINO: MORETTI 5,5 - Da un difensore di 37 anni ci aspettiamo molta più sicurezza nei disimpegni, invece appare sempre in difficoltà ogni volta che viene pressato.



VOTO ROMA 6 - Ok, ci sono i due legni colpiti da Dzeko e Kolarov, ma la sensazione è che i giallorossi di Di Francesco possano fare molto meglio di così.

MIGLIORE ROMA: PASTORE 6,5 - È già sulla buona strada per far dimenticare ai tifosi giallorossi un certo Nainggolan...

PEGGIORE ROMA: EL SHAARAWY 5,5 - Il numero 92 non sembra abbastanza reattivo sotto porta e i difensori granata lo neutralizzano senza grossi patemi d'animo.

