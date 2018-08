Pagelle/ Sassuolo Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo)

Pagelle Sassuolo Inter: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori al Mapei Stadium

19 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Sassuolo Inter - LaPresse

A Reggio Emilia, al termine del primo tempo, le formazioni di Sassuolo ed Inter sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 0. I neroverdi partono alla grande schiacciando i nerazzurri con un atteggiamento molto aggressivo ed attento nel fermare sul nascere le possibili ripartenze. Gli emiliani vanno al cross da entrambe le fasce ma è Berardi a spiccare su tutti, riuscendo pure a portare in vantaggio i suoi al 27' quando trasforma il calcio di rigore concesso per fallo di Miranda su Di Francesco. Poco convincente l'atteggiamento della squadra di Spalletti, visibilmente non in grado di esprimere le proprie qualità migliori anche a causa delle prestazioni negative di Dalbert e dello stesso Miranda. Ammoniti finora il centrale brasiliano tra gli ospiti, Duncan e Rogerio in precedenza tra i padroni di casa.

SASSUOLO INTER: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SASSUOLO (PRIMO TEMPO): 7 Gli emiliani entrano in campo con uno spirito molto combattivo e vivono 45 minuti di grandissima intensità, concedendo poco o nulla agli avversari. MIGLIORE SASSUOLO (PRIMO TEMPO): BERARDI 7 Scatenato, porta in vantaggio i suoi tenendo costantemente in apprensione la difesa nerazzurra. PEGGIORE SASSUOLO (PRIMO TEMPO): BOATENG 5 L'ex milanista appare poco brillante attirando su di sè le marcature dei milanesi ma senza proporsi in prima persona.

VOTO INTER (PRIMO TEMPO): 5 Squadra irriconoscibile rispetto a quanto visto nel precampionato ed è inspiegabile la difficoltà nel costruire le proprie azioni. MIGLIORE INTER (PRIMO TEMPO): LAUTARO 6,5 Si fa apprezzare per l'atteggiamento mostrato nel cercare di conquistare palloni abbassandosi e subendo diversi falli che consentono alla squadra di far ripartire l'azione. PEGGIORE INTER (PRIMO TEMPO): DALBERT 4,5 Sbaglia praticamente tutto in entrambe le fasi di gioco, compromettendo i meccanismi della squadra.

