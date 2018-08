Parma Udinese/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Udinese, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ducali ritrovano la Serie A dopo quattro anni: avversari al Tardini i nuovi friulani

19 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Parma Udinese, Serie A 1^ giornata (Foto LaPresse)

Parma Udinese è una partita, diretta da Gianpaolo Calvarese, che rientra nel programma della prima giornata di Serie A 2018-2019: al Tardini calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 19 agosto. Il grande calcio è tornato in Emilia: i ducali hanno aspettato il minimo indispensabile per tornare nel massimo campionato, e adesso hanno tanta voglia di restarci per aprire un nuovo ciclo che li porti a essere una solida realtà. L’Udinese, salvo con il brivido lo scorso anno, ha avuto un torneo “schizofrenico”, con una grande striscia di vittorie e un crollo verticale che ha portato all’esonero di Massimo Oddo. Si riparte da un nuovo allenatore e da un progetto che sembra essere interessante, ma i punti per rimanere in categoria dovranno essere presi quanto prima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Udinese è disponibile soltanto in diretta streaming video, essendo una delle tre partite fornite da DAZN: la nuova piattaforma si potrà seguire avendo a disposizione un apparecchio come PC, tablet o smartphone naturalmente sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per avere a disposizione le immagini. Ricordiamo che, come per la prima giornata, anche negli altri turni le gare coperte da DAZN saranno tre per volta, mentre le altre andranno in onda sulla televisione satellitare e dunque con regolare diretta tv.

RISULTATI E PRECEDENTI

Tre anni, tre promozioni: il Parma è diventato il primo club nella storia del calcio italiano a prendersi la Serie A con tre scalate consecutive. Un traguardo pazzesco, avviato da Luigi Apolloni e terminato da Roberto D’Aversa che, giustamente, è stato confermato anche nel massimo campionato; adesso ovviamente i ducali vogliono rimanere qui, e per farlo sono riusciti a mettere in piedi una squadra competitiva e sostanzialmente del tutto nuova rispetto a quella che ha centrato il secondo posto in Serie B. La novità più succosa di casa Udinese è l’allenatore: i friulani si sono affidati a Julio Velazquez, che ha 36 anni e non ha grandi esperienze ad alto livello. L’idea è la continuità nel lungo periodo, con un tecnico non navigato che possa crescere insieme alla squadra; se funzionerà potrebbero esserci graditissime sorprese, ma naturalmente questa scelta comporta dei rischi non indifferenti.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA UDINESE

D’Aversa schiera il Parma con il 4-3-3: dal Napoli sono arrivati ben quattro giocatori e tre di loro dovrebbero essere titolari. Sepe in porta, Ciciretti esterno destro nel tridente offensivo in cui Inglese fa la prima punta; interessanti poi le firme di Bruno Alves, che sarà il leader della difesa al fianco di Gagliolo, e di Leo Stulac grande protagonista nel Venezia. Gazzola e Dimarco saranno i due terzini, Luca Rigoni e Barillà le mezzali di inserimento; a completare lo schieramento sarà probabilmente Di Gaudio, a meno che D'Aversa non abbia intenzione di lanciare subito Gervinho, arrivato però da poco e dunque ancora da inserire. Nell’Udinese il modulo è il 4-2-3-1: Mandragora e Fofana formano la cerniera mediana proteggendo una trequarti nella quale Barak e Machis sono esterni con De Paul al centro alle spalle di Kevin Lasagna. Una squadra bilanciata sulla carta, con tanta qualità ma anche la necessità che Lasagna sfondi la doppia cifra di reti; il punto debole è forse la difesa, ma Musso può diventare un ottimo portiere. Da valutare la crescita di Nuytinck e Opoku, che saranno i centrali con Stryger Larsen e Samir sulle corsie.

QUOTE E PRONOSTICO

Si gioca al Tardini e il Parma è favorito: la quota fornita dalla Snai per la vittoria dei ducali corrisponde a 2,40 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, la partita è comunque equilibrata visto che il valore sul segno 2, per la vittoria dell’Udinese, è di 3,05. Vale invece 3,15 l’eventualità del segno X per il pareggio, dunque la sfida della prima giornata di Serie A è incerta e potrebbe essere definita come la classica partita da tripla.

© Riproduzione Riservata.