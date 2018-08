Probabili formazioni/ Sassuolo Inter: quote, le ultime novità live (Serie A, 1^ giornata)

19 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Sassuolo Inter, Serie A 1^ giornata (Foto LaPresse)

Sassuolo Inter si gioca alle ore 20.30 di domenica 19 agosto, ed è una delle partite nel programma della prima giornata di Serie A 2018-2019. Riparte il campionato anche per queste due squadre: i neroverdi hanno cambiato qualcosa rispetto alla passata stagione e vanno a caccia di una salvezza tranquilla provando a migliorare i punti fatti alla fine dello scorso campionato, mentre l’Inter sa di poter entrare in corsa per lo scudetto e si presenta ai nastri di partenza con una rosa che, anche se non rivoluzionata, è stata comunque modificata ed è sicuramente più competitiva. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sassuolo Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita del Mapei Stadium sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che a essere favorita è ovviamente l’Inter, che ha una quota sulla sua vittoria pari a 1,63 volte la posta (dovrete giocare il segno 2). L’affermazione del Sassuolo, identificata dal segno 1, ha un valore di 5,50 mentre con il segno X, come sempre l’eventualità del pareggio, il vostro guadagno sarebbe di 3,90 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

LE SCELTE DI DE ZERBI

Potrebbe già essere in campo il nuovo arrivato Marlon: Roberto De Zerbi si affida al 4-3-3 e il brasiliano sarebbe il secondo centrale al fianco di Gianmarco Ferrari, giocandosi dunque il posto con Lemos. In porta ci sarà Consigli, sugli esterni gli stessi volti dello scorso anno e cioè Lirola e Rogério - favorito su Adjapong - che però arretrano la loro posizione lasciando che la mediana sia schierata a tre. Qui troviamo capitan Magnanelli a fare da perno centrale - insidiato da Sensi, ma comunque in vantaggio - mentre sulle mezzali i favoriti dovrebbero essere Duncan e il nuovo Djuricic, che De Zerbi ha avuto anche al Benevento e potrebbe aggiungere tanta qualità in un settore nevralgico che potrebbe fare le fortune del Sassuolo. Kevin Prince Boateng, sulla scia di quanto visto nelle amichevoli estive, sarà il centravanti di movimento posizionato al centro del tridente; con lui agiranno Domenico Berardi, che forse ha perso il treno giusto per andare a giocare in una big - l’Inter poteva essere una di queste - e Federico Di Francesco, con Brignola che potrebbe avere spazio nel secondo tempo. Da valutare anche Locatelli, possibile soluzione in mezzo al campo.

I DUBBI DI SPALLETTI

Tanti dubbi per Luciano Spalletti, che ha sperimentato davvero molto in estate: giusto così perchè i volti nuovi sono tanti e c’era dunque bisogno di capire in che modo inserirli. Asamoah per esempio dovrebbe giocare come terzino sinistro, anche perchè in mezzo al campo è tornato Brozovic che si prepara a fare coppia con Gagliardini, il favorito per impostare la manovra. Non ci sarà spazio per Nainggolan (che non è al meglio), destinato alla panchina; infatti sta prendendo sempre più piede l’ipotesi dl lanciare Lautaro Martinez dal primo minuto, mandandolo sulla linea di trequarti alle spalle di Icardi. Naturalmente il Ninja potrebbe anche giocare qualche passo più dietro, o comunque alla fine vincere il ballottaggio; da valutare invece l’esterno destro, Perisic dall’altra parte sembra sicuro del posto mentre Politano, che gioca subito contro la ex squadra nella quale si è affermato, parte con vantaggio sulla concorrenza e dunque dovrebbe avere subito il posto. In difesa, De Vrij esclude Miranda: sarà l’olandese ad affiancare Skriniar centralmente, con Handanovic in porta e un bel testa a testa tra Vrsaljko - ancora con pochi allenamenti nelle gambe - e D’Ambrosio per la corsia destra.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, G. Ferrari, Rogério; Djuricic, Magnanelli, Duncan; D. Berardi, K. Boateng, F. Di Francesco

A disposizione: Pegolo, Adjapong, Marlon, Letschert, Dell’Orco, Bourabia, Locatelli, Sensi, Cassata, Brignola, Matri, Babacar

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: -

Indisponibili: Peluso

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi

A disposizione: Padeli, Berni, Vrsaljko, Miranda, Ranocchia, Dalbert, Vecino, Borja Valero, Candreva, Nainggolan, Karamoh, Keita B.

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

