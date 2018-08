Probabili formazioni/ Torino Roma: quote, le ultime novità live (Serie A, 1^ giornata)

Probabili formazioni Torino Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I giallorossi si presentano con Cristante e Pastore da mezzali al fianco di De Rossi

19 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Torino Roma, Serie A 1^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Roma, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, si gioca alle ore 18:00 di domenica 19 agosto. Una bella sfida, perchè di fronte troviamo una squadra - quella granata - che ha come ambizione un ritorno in Europa e ha una rosa che potrebbe permetterle di fare il colpo, anche se naturalmente la concorrenza è ampia; e una, quella giallorossa, che dopo il terzo posto dello scorso anno vuole avvicinare la quota scudetto e ha cambiato davvero tanto nel corso dell’estate, dando la sensazione di essersi completata in tutti i reparti. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco questo pomeriggio, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Torino Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per questa partita: il segno 1 identifica la vittoria del Torino e ha un valore di 3,50 che, curiosamente, è la stessa cifra che accompagna il segno X da giocare per il pareggio. La Roma è dunque favorita per questa partita, perchè la quota per la sua affermazione esterna, identificata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,05 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

GLI 11 DI MAZZARRI

Walter Mazzarri non cambia rispetto allo scorso anno, e presenta un Torino schierato con il 3-5-2: davanti a Sirigu, confermato, ci sarà sempre N’Koulou a comandare una difesa che viene completata dal veterano Emiliano Moretti e da Izzo, acquisto importante per il reparto arretrato. Fanno un passo avanti e agiscono sulle corsie De Silvestri e Berenguer: con Ansaldi fuori causa, sarà dunque lo spagnolo a giocare largo a sinistra e la sua presenza naturalmente aumenta il potenziale offensivo di una squadra che come lo scorso anno si affida ai gol di Belotti e Iago Falque, una coppia che si trova molto bene insieme e lo ha già dimostrato. Mazzarri ha il dubbio Rincon, non al meglio dopo la Coppa Italia: se il venezuelano non dovesse farcela è pronto Valdifiori in cabina di regia. Ad ogni modo ad affiancare il playmaker granata saranno Baselli e Meité, altro nuovo acquisto; qui l'unica alternativa rimane Lukic, che dovrà sudare per conquistare il posto.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Per Eusebio Di Francesco non è facile presentare in campo il primo undici della stagione, nel senso che le alternative sono tante; di sicuro in campo ci sarà il nuovo portiere Robin Olsen, con Manolas e Fazio che agiscono come centrali difensivi e Florenzi che viene confermato nel ruolo ormai suo di terzino destro, mentre Kolarov agisce sulla corsia mancina. In mezzo al campo titolare De Rossi nel ruolo di regista e frangiflutti; ai suoi lati ci sono Cristante e Pastore che dovrebbero essere destinati a fare gli interni titolari, questo naturalmente esclude Strootman che però si può considerare una riserva di lusso e avrà sicuramente tanto spazio. Nel tridente offensivo c’è abbondanza: Dzeko come prima punta e Perotti nel ruolo di esterno sinistro sembrano però avere la garanzia di una maglia dal primo minuto, dall’altra parte sono in tre con Cengiz Under che, non al meglio, parte al momento dietro e con El Shaarawy che è in vantaggio su Justin Kluivert.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, E. Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Iago Falque, Belotti

A disposizione: Rosati, Ichazo, Bremer, Aina, Lukic, Valdifiori, Damascan, Edera, Parigini, Ljajic, Niang

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: Ansaldi

Indisponibili: Lyanco, Bonifazi

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; El Shaarawy, Dzeko, Perotti

A disposizione: Mirante, Karsdorp, Marcano, Juan Jesus, Santon, Lu. Pellegrini, Lo. Pellegrini, Nzonzi, Strootman, Cengiz Under, Schick, J. Kluivert

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: -

