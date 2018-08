Rally Germania 2018/ Streaming video e diretta tv: orario, percorso (Mondiale Wrc, oggi 19 agosto)

Diretta Rally Germania 2018 streaming video e tv: orario e percorso delel ultime prove speciali della nona prova del Mondiale Wrc (oggi domenica 19 agosto)

19 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Rally di Germania - LaPresse (immagine di repertorio)

Prosegue e si completerà oggi il Rally di Germania 2018, nono appuntamento con il Mondiale Wrc 2018 che sta proseguendo con il ritmo di un evento al mese che sta tenendo da diverso tempo. Il Rally di Germania è appena uno dei due rally stagionali che si corre interamente su asfalto, superficie che non è di certo la più usuale per i campione del Mondiale rally. Lo spettacolo è comunque garantito su ogni terreno con i migliori rallisti del mondo, anche perché la battaglia nella classifica Piloti si fa sempre più dura e il tempo dei verdetti definitivi si avvicina: la Germania è sicuramente uno snodo moltio delicato e fra poche ore sapremo quale verdetto emetterà, dal momento che il programma della domenica sarà come sempre compresso nella mattinata, fino alla Power Stage conclusiva all'ora di pranzo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY GERMANIA

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally Germania 2018 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la decisiva Power Stage finale, la SS18 Bosenberg sarà disponibile sulla nuova piattaforma DAZN. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Germania.

RALLY GERMANIA 2018: IL PERCORSO DI OGGI

Abbiamo già accennato ad alcune delle caratteristiche della giornata di oggi, domenica 19 agosto; anche il Rally Germania 2018, come tutti gli altri eventi del Mondiale Wrc, termina con le ultime prove speciali nella mattina della domenica. Programma di conseguenza piuttosto breve ma decisamente intenso, che adesso andiamo a descrivere più nel dettaglio: il mattino in terra tedesca comincerà con la prova speciale di Grafschaft 1, la quale misurerà ben 29,07 km. La partenza del primo concorrente che è in programma già alle ore 7.49, d'altronde sappiamo che la domenica costringe i protagonisti del Mondiale Rally ad essere mattinieri. Sarà questa la prova speciale numero 16, seguita dalla SS17 sullo stesso identico percorso, dunque Grafschaft 2, sempre sulal distanza di 29,07 km e in questo caso con partenza del primo pilota in gara alle ore 9.42. Infine, verso mezzogiorno ecco l'appuntamento con la decisiva Power Stage finale, SS18 a Bosenberg, su un tracciato di 14,04 km a partire dalle ore 12.18, al termine della quale calerà il sipario e avremo la classifica definitiva di questo Rally di Germania 2018.

