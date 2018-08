Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (1^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Domenica 19 agosto prosegue il programma della prima giornata: in campo Roma, Milan, Inter e Fiorentina

19 agosto 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, 1^ giornata (Foto LaPresse)

Archiviati gli anticipi, la prima giornata della Serie A 2018-2019 prosegue domenica 19 agosto con sette partite: l’ottava, vale a dire Atalanta-Frosinone, sarà il primo Monday Night della stagione e segnerà il primo di una serie di appuntamenti fissi, sulla scia di quanto già succede in Inghilterra. Il programma di oggi prevede una partita alle ore 18:00, vale a dire Torino-Roma; le altre gare vanno in scena alle ore 20:30 e si tratta di Bologna-Spal, Empoli-Cagliari, Milan-Genoa, Parma-Udinese, Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Inter. E’ ancora metà agosto, dunque la condizione di tante squadre non sarà ancora quella ottimale; tuttavia si fa sul serio perchè i punti racimolati alla prima giornata valgono quanto gli altri, dunque attenzione a quello che succederà in campo.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (1^ GIORNATA)

LE AMBIZIONI DELLE BIG

Dopo aver visto all’opera Juventus, Napoli e Lazio, è ora il turno delle altre big della Serie A: le due milanesi e ovviamente la Roma. I giallorossi aprono a Torino, campo non facile perchè i granata sperano nell’Europa; la squadra di Eusebio Di Francesco ha confermato di poter essere competitiva ai massimi livelli, è stata tra le protagoniste dell’estate e arriva da una spettacolare semifinale di Champions League che l’ha consegnata al top dell’Europa. L’obiettivo è quello dello scudetto, ma a questo punto la competizione sul Vecchio Continente dovrà essere più che onorata. In Champions League è tornata l’Inter, che forse sulla carta può rappresentare l’anti-Juventus: campagna acquisti di grande livello, è forse mancato il colpo da novanta ma sicuramente Luciano Spalletti ha a disposizione una rosa più forte e completa di quella dello scorso anno. Al Milan potrebbe bastare Gonzalo Higuain per migliorarsi: se n’è andato Leonardo Bonucci, ma Gennaro Gattuso ha guadagnato un Mattia Caldara che già oggi, in coppia con Alessio Romagnoli, può far fare il salto di qualità alla difesa. Altra estate travagliata per i rossoneri, ma questa volta si è speso molto meno provando a individuare dove implementare il gruppo; l’Europa League è un traguardo, ma chiaramente si punta innanzitutto a un piazzamento tra le prime quattro per tornare a giocare una Champions League che manca da troppo tempo.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (1^ GIORNATA)

ore 18:00 Torino-Roma

ore 20:30 Bologna-Spal

ore 20:30 Empoli-Cagliari

RINVIATA Milan-Genoa

ore 20:30 Parma-Udinese

RINVIATA Sampdoria-Fiorentina

ore 20:30 Sassuolo-Inter

© Riproduzione Riservata.