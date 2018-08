Sassuolo Inter/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Inter, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mapei Stadium. Grande curiosità per la nuova versione dei nerazzurri

19 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sassuolo Inter, Serie A 1^ giornata (Foto LaPresse)

Sassuolo Inter sarà diretta da Maurizio Mariani: squadre in campo alle ore 20:30 di domenica 19 agosto per la prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Si riparte anche al Mapei Stadium, e c’è grande curiosità per l’esordio dei nerazzurri che hanno fatto un grande calciomercato, si sono rinnovati e rafforzati e, almeno secondo le stime degli addetti ai lavori, sembrano essere al momento la principale antagonista della Juventus per lo scudetto. Resta da valutare in che modo verrà gestito il doppio impegno, ma intanto l’Inter tiene a partire con il piede giusto; per farlo dovrà però passare su un Sassuolo che spesso e volentieri ha dato fastidio alla squadra milanese, e che spera di prendersi una salvezza più agevole rispetto a quella dell’anno passato. La speranza è quella di assistere a una bella partita, anche se siamo soltanto alla metà di agosto.

SASSUOLO INTER, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Inter è una delle tre partite che, nella prima giornata di Serie A, sono su DAZN: non è dunque prevista una diretta tv, la gara si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sulla piattaforma che ha acquisito i diritti sul nostro campionato, e che per ogni turno offrirà appunto tre partite. Tutti gli appassionati dovranno dunque armarsi, oltre che di un abbonamento al portale, anche di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’Inter ha mantenuto integra la sua anima, ma di fatto ha cambiato tanto: gli acquisti estivi sembrano essere funzionali al progetto di Luciano Spalletti, che sa di non poter fallire perchè, archiviato il primo anno, dovrà essere in grado di portare avanti l’impegno in campionato di pari passo con una Champions League che ovviamente i tifosi sperano sarà onorata nel migliore dei modi. L’Inter ha tutto per lottare per lo scudetto: le prime giornate ci diranno se potrà essere davvero così, a cominciare da un Sassuolo che ha cambiato allenatore affidandosi a Roberto De Zerbi, e che tutto sommato è riuscito a trattenere gran parte dei suoi giocatori di riferimento. Non sarà affatto scontato rimanere in Serie A, ma i neroverdi hanno tutto per riuscirci a cominciare dall’esperienza maturata nelle ultime stagioni.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

A prendere il posto di Acerbi nella difesa del Sassuolo è Gianmarco Ferrari, che può e deve diventare leader: al suo fianco gioca Lemos, con Lirola e Rogério confermati sugli esterni ma con una linea a quattro. Si torna al 4-3-3 con De Zerbi, a fare perno centrale è capitan Magnanelli con Djuricic e Duncan che sembrano essere favoriti per agire sulle mezzali; interessante il progetto che prevede Kevin Prince Boateng da finto centravanti, a fare compagnia al ghanese nel tridente offensivo saranno Domenico Berardi e Federico Di Francesco. L’ex Politano corre già per una maglia da titolare nell’Inter: potrebbe essere l’esterno destro sulla trequarti, con Perisic dall’altra parte e Nainggolan che ritrova il ruolo occupato nella Roma spallettiana. Attenzione però a Karamoh che si gioca un posto, mentre in mediana Brozovic dovrebbe affiancare Gagliardini, cosa che permetterà ad Asamoah di giocare da terzino sinistro, come fatto a lungo nella sua esperienza alla Juventus. Davanti ad Handanovic, De Vrij è già titolare fisso al fianco di Skriniar, e dunque in panchina va Miranda; possibile maglia per Vrsaljko a destra, ma in questo momento in vantaggio c’è D’Ambrosio.

QUOTE E PRONOSTICO

Come potevamo prevedere, l’Inter gode dei favori del pronostico per questa prima giornata di campionato: per la Snai, una delle agenzie di scommesse che hanno fornito le quote, la vittoria nerazzurra (indicata dal segno 2) vale 1,63 contro la quota di 5,50 che è posta sul segno 1, quello da giocare per un’affermazione casalinga del Sassuolo. Il segno X è quello che regola il pareggio e, in questo caso, il vostro guadagno sulla partita di Reggio Emilia sarebbe di 3,90 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.