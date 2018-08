Sorrentino in ospedale dopo Chievo-Juventus / Video, trauma cranico dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo

Sorrentino in ospedale dopo Chievo-Juventus, video: trauma cranico e grande preoccupazione per il portiere dei clivensi dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo nei minuti finali della partita.

19 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Sorrentino in ospedale dopo Chievo-Juventus - La Presse

Stefano Sorrentino è stato costretto al ricovero in ospedale dopo la partita Chievo-Juventus che per lui è terminata in seguito a uno scontro con Cristiano Ronaldo. Il portiere del Chievo Verona ha fatto prendere grande paura a tutti quando è rimasto senza sensi ai margini dell'area piccola, aiutato a rinvenire direttamente dai compagni ma costretto ad uscire in barella. L'estremo difensore ha riportato un sospetto trauma cranico e anche la frattura del naso anche se l'allarme è decisamente rientrato. E' stata la moglie su Instagram a mostrare una foto proprio insieme all'estremo difensore della squadra di Lorenzo D'Anna fermo però su un lettino e con un collarino di quelli che si usano in questi tipi di incidenti. Un ko che dovrebbe tenerlo fuori almeno per la prossima partita della squadra veneta.

OCCASIONE PER SECULIN

L'infortunio di Stefano Sorrentino apre una grande occasione per Andrea Seculin che lo ha sostituito contro la Juventus e che potrebbe prendere il suo posto anche nelle prossime partite. L'estremo difensore classe 1990 di Gorizia è cresciuto nella Primavera della Fiorentina ed è approvato a Verona dopo due anni importanti in prestito alla Juve Stabia. E' rimasto in pianta stabile nella rosa della squadra clivense però solo dalla stagione dopo, superato un anno importante in prestito all'Avellino. Questo è il quinto anno che quindi è a disposizione della squadra, anche se le sue presenze prima di oggi erano state appena sette. Non è andata bene per lui visto che in pochi minuti in campo alla fine ha preso il gol della sconfitta contro la Juventus siglato da Federico Bernardeschi.

