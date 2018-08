Torino Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Torino Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Prima giornata in Serie A al Grande Torino, i giallorossi cercano lo scudetto

19 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Torino Roma, Serie A 1^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Roma, che sarà diretta da Marco Di Bello, è il primo anticipo domenicale nella 1^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019: il 19 agosto si gioca alle ore 18:00 presso lo stadio Grande Torino. Inizia ufficialmente la stagione anche per queste due squadre: la Roma, terza lo scorso anno e semifinalista in Champions League, ha tutto per provare a inserirsi nella corsa allo scudetto mentre il Torino, che lo scorso anno ha avuto più ombre che luci, vuole tornare in Europa ma per farlo dovrà trovare maggiore continuità. Ad ogni modo si tratta dio una sfida classica e anche per questo motivo affascinante; sarà davvero interessante stabilire in che modo le due squadre apriranno il loro campionato, anche se naturalmente siamo solo all’inizio ed è presto per tracciare bilanci.

TORINO ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky, e dunque sarà un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare che potranno assistere a questa partita sul canale Sky Sport Serie A (numero 202). In assenza di un televisore sarà comunque possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare, senza costi aggiuntivi, collegando fino a due dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone) ai dati del proprio abbonamento.

RISULTATI E PRECEDENTI

La Roma è stata indiscutibilmente una delle grandi regine del calciomercato: non è tanto il numero dei calciatori acquistati quanto il fatto di aver coperto di fatto ogni singolo reparto, rinforzando la rosa con il “solo” sacrificio di Alisson e Nainggolan, le cui partenze sono certamente pesanti ma che di fatto possono non essere troppo sanguinose. Adesso per Eusebio Di Francesco arriva la prova del nove, nel senso che dopo la prima, straordinaria stagione alla guida del club dovrà provare a ripetersi o fare addirittura meglio, il che significa prendersi il secondo posto e, più in generale, lottare per lo scudetto. Il Torino ha bisogno di rialzare la testa: lo scorso anno come detto non è stato brillantissimo, nonostante le premesse la squadra è calata fino ad arrivare all’esonero di Mihajlovic. Walter Mazzarri ha contribuito a ritrovare un po’ di luce, ma ora inizia una stagione nuova e i granata vogliono viverla nella parte alta della classifica, dunque iniziare con il piede giusto sarà importante soprattutto per il morale del gruppo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

Nel Torino è squalificato Ansaldi: dovrebbe essere Berenguer a giocare come esterno sinistro a centrocampo, mentre nel reparto offensivo cambia poco con Iago Falque che affianca Belotti. A centrocampo il volto nuovo è Meité, che dovrebbe essere impiegato come mezzala sinistra; a sviluppare gioco ci sarà Rincon, l’altro interno in mediana sarà invece occupato da Baselli che è chiamato a diventare leader. A destra gioca De Silvestri; il nuovo arrivato Izzo è uno dei tre difensori insieme a N’Koulou e Emiliano Moretti, in porta va Sirigu. Tante opzioni per Di Francesco, soprattutto davanti: al momento possibile che a iniziare siano El Shaarawy e Perotti (con Cengiz Under ancora non al 100%) a supporto di Dzeko. Più chiare le gerarchie in mezzo, dove De Rossi guida il gioco (N’Zonzi dovrebbe già andare in panchina) e le due mezzali sono invece Cristante e Pastore, nettamente favoriti anche se chiaramente Strootman non si può considerare soltanto una riserva. Difesa invariata, se non per il portiere Robin Olsen: Florenzi è il terzino destro, Kolarov spinge dall’altra parte, la coppia centrale è formata ancora una volta da Manolas e Fazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente la Roma gode dei favori del pronostico secondo i bookmaker, anche se il Torino si difende: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 per la vittoria dei giallorossi ha un valore di 2,05 volte la puntata, mentre il segno 1 che accompagna il successo granata vale 3,50. Guadagnereste una cifra pari a 3,55 volte quanto messo sul piatto con il segno X, che regola naturalmente l’eventualità del pareggio per questa sfida di Serie A.

© Riproduzione Riservata.