Video/ Chelsea Arsenal (3-2): highlights e gol della partita (Premier League, 2^ giornata)

Video Chelsea Arsenal (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita, valida nella seconda giornata della Premier leagye. A segno Pedro, Morata e Alonso per i Blues.

19 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Video Chelsea Arsenal (LaPresse)

Allo Stamford Bridge il Chelsea si aggiudica il derby londinese contro l'Arsenal per 3 a 2. Bella partita nella Capitale del Regno Unito sin dai minuti iniziali quando i Blues partono forte e passano in vantaggio già al 9' grazie a Pedro, servito da Marcos Alonso. Ci pensa dunque Morata a raddoppiare quasi immediatamente su assist di Azpilicueta al 20' ma da questo momento l'intensità dei padroni di casa cala bruscamente. Gli ospiti riescono dunque ad avere maggior spazio di manovra ed accorciano le distanze al 37' con Mkhitaryan, per poi pareggiare al 41' con Iwobi, proprio su suggerimento dell'armeno. La squadra del patron Abramovic entra in campo per il secondo tempo con uno spirito ben diverso da quello mostrato sul finire della frazione precedente e, dopo una serie di sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, ci pensa Marcos Alonso a chiudere definitivamente i conti in favore dei suoi su assist di Hazard, subentrato appunto nella ripresa. Un altro neo entrato come Giroud fallisce poi il possibile poker ma la vittoria ed i 3 punti conquistati oggi segnano il primo successo del tecnico Maurizio Sarri nello stadio del suo Chelsea.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge abbastanza chiaramente come il Chelsea, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 62,3%, sia stato superiore all'Arsenal in diversi ambiti. I Blues hanno toccato molti più palloni rispetto ai Gunners, 891 contro 605, oltre ad aver effettuato un numero maggiore di passaggi, 719 contro 427. In fase offensiva spicca il 24 a 15 nel conteggio delle conclusioni complessive, delle quali 11 a 6 destinate nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Chelsea è stato la squadra più fallosa a fronte del 12 a 9 nel computo dei falli concessi e l'arbitro inglese Martin Atkinson ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo solamente Xhaka e Mustafi tra gli ospiti.

IL TABELLINO

Chelsea-Arsenal 3 a 2 (p.t. 2-2) Reti: 9' Pedro(C); 20' Morata(C); 37' Mkhitaryan(A); 41' Iwobi(A); 81' Marcos Alonso(C). Assist: 9' Marcos Alonso(C); 20' Azpilicueta(C); 41' Mkhitaryan(A); 81' Hazard(C). CHELSEA Arrizabalaga; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley(60' Kovacic); Willian(61' Hazard), Morata(75' Giroud), Pedro. All.Mazzarri. ARSENAL Cech; Bellerin, Mustafi, Sokratis, Monreal; Guendouzi, Xhaka(46' Torreira); Mkhitaryan, Ozil(68' Ramsey), Iwobi(75' Lacazette); Aubameyang. All. Emery. Arbitro: Martin Atkinson. Ammoniti: 27' Xhaka(A); 77' Mustafi(A).

