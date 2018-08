Video/ Chievo-Juventus (2-3): highlights e gol della partita (Serie A, 1^ giornata)

Video Chievo Juventus (2-3): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Bentegodi (18 agosto).

19 agosto 2018 Stefano Belli

Video Chievo Juventus (LaPresse)

Chievo-Juventus ha avuto il merito di farci ricordare che nel calcio nulla è scontato, anche se da sette anni di fila vinci il campionato e ti presenti ai nastri di partenza della nuova Serie A con un certo Cristiano Ronaldo in rosa. Le partite vanno giocate tutte, e per novanta minuti: guai a emettere sentenze prima del triplice fischio. Nei giorni scorsi tutti erano convinti che i bianconeri avrebbero fatto un sol boccone dei clivensi, e in effetti per come si erano messe le cose sembrava che la vecchia Signora non avesse problemi a mettere la partita in ghiaccio dopo averla sbloccata all'inizio con Khedira, sfiorando più volte il raddoppio. Invece è bastato il più piccolo calo di tensione per consentire alla compagine di Lorenzo D'Anna di pareggiare i conti, successivamente una grave ingenuità di Cancelo ha provocato il rigore trasformato poi da Giaccherini che per quasi venti minuti ha lasciato il Chievo in vantaggio. Alla fine il maggior tasso tecnico dei campioni d'Italia ha prevalso, ma Allegri dalla panchina ha sudato freddo a lungo, sono serviti gli innesti di Mandzukic e Bernardeschi per cambiare le cose, senza di loro chissà come sarebbe finita. Cristiano Ronaldo non è ancora al 100%, ha fatto del suo meglio e sulla sua strada si è trovato un super Sorrentino che ha abbassato la saracinesca finché ha potuto, prima di essere messo KO proprio dal fuoriclasse portoghese che lo ha messo fuori uso (ovviamente in maniera fortuita, ci mancherebbe) con una pesante ginocchiata in testa. Il Chievo ha ceduto sul più bello, quando bisognava tenere duro e stringere i denti, in ogni caso mettere in difficoltà gli avversari e farli soffrire per raggiungere l'obiettivo può essere comunque una piccola soddisfazione per i clivensi, che hanno ambizioni ben diverse rispetto alla Juventus e sono ben altre le squadre con le quali il club veneto deve far risultato a tutti i costi per raggiungere anche quest'anno la salvezza. Se dal risultato finale emerge una vittoria per il rotto della cuffia, le statistiche evidenziano invece una superiorità decisamente più netta da parte dei bianconeri: 10 tiri in porta rispetto ai 2 del Chievo, 73% di possesso palla per l'undici di Allegri che ha avuto praticamente in mano il pallino del gioco dal primo all'ultimo minuto. Ma nella storia ultracentenaria del calcio, ha sempre vinto chi segna più gol degli altri, una regola a cui nessuna eccezione può sottrarsi in alcuna maniera. In casa Juve ne sono pienamente consapevoli e tornano a casa con i tre punti in tasca, pur avendola scampata bella in quel del Bentegodi, stadio che in passato ha riservato sorprese molto amare a compagini in lizza per lo scudetto.



LE DICHIARAZIONI

Subito dopo la fine della gara, Federico Bernardeschi - l'autore del gol vittoria - è intervenuto rapidamente ai microfoni di Sky Sport: "Sono felice a prescindere dal gol che ho segnato, la prima è andata e abbiamo portato a casa i tre punti. Non era facile giocare con questo caldo, sapevamo che dovevamo metterci il cuore e che tutti i campioni che abbiamo non sarebbero bastati, ogni vittoria ce la dobbiamo sudare sul campo. Ci sta perdere le misure in campo nei novanta minuti, è impossibile andare sempre a mille, abbiamo comunque dimostrato di essere una squadra unita e compatta. Gli screzi con Hetemaj? Normalissime dinamiche di gioco".



Nel post-partita ha preso la parola Massimiliano Allegri, tecnico della Juve: "Sull'1 a 0 ci siamo rilassati troppo e siamo stati molto approssimativi anche sul giro palla, pensando di avere già la partita in pugno, difendendo in maniera allegra. Abbiamo concesso due gol agli avversari in maniera stupida, per fortuna siamo riusciti a riprenderci conquistando una bella vittoria che ci consente di partire con il piede giusto. In queste prime giornate, con la condizione che deve ancora arrivare, è fondamentale totalizzare più punti possibili. Ronaldo ha dimostrato di avere già una buona tenuta fisica, peccato non sia riuscito a segnare ma si è sacrificato per i compagni, direi che se l'è cavata, la cosa più importante per noi ovviamente era il risultato".



Non poteva mancare il commento di Lorenzo D'Anna, allenatore del Chievo che per poco non ha giocato un brutto scherzo ai campioni d'Italia: "C'è il rammarico del risultato, rimane la grande prestazione sotto gli occhi di tutti. All'inizio eravamo un po' impauriti dal blasone degli avversari, poi abbiamo preso coraggio col passare dei minuti e ci siamo proposti sempre di più in avanti. Alex Sandro e Douglas Costa erano delle furie sulla corsia di sinistra, motivo per cui ho curato particolarmente la fase difensiva in quella zona del campo. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, si sono comportati in maniera esemplare".

IL TABELLINO

CHIEVO-JUVENTUS 2-3 (1-1)



CHIEVO (4-5-1): Sorrentino (90'+2' Seculin); Cacciatore, Rossettini, Bani, Tomovic; Depaoli, Rigoni, Radovanovic, Hetemaj (78' Obi), Giaccherini; Stepinski (67' Djordjevic). All. Lorenzo D'Anna.



JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (84' Emre Can), Pjanic; Cuadrado (57' Bernardeschi), Dybala, Douglas Costa (64' Mandzukic); Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri.



ARBITRO: Fabrizio Pasqua.



AMMONITI: Radovanovic (C), Tomovic (C).



RECUPERO: 0' pt e 5' st.



MARCATORI: 3' Khedira (J), 38' Stepinski (C), 56' rig. Giaccherini (C), 75' aut. Bani (J), 93' Bernardeschi (J).





© Riproduzione Riservata.