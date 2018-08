Video/ Foggia Ascoli (1-0): highlights e gol della partita (Amichevole)

Video Foggia Ascoli (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita amichevole, giocato ieri 18 agosto 2018. Ai satanelli basta la rete di Chiaretti al 62'.

19 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Video Foggia Ascoli (LaPresse)

Allo Stadio Pino Zaccheria il Foggia ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo superando per 1 a 0 l'Ascoli in amichevole. Nel primo tempo i padroni di casa, con scarso successo, provano a farsi vedere subito al 5' tramite Gori e gli ospiti tentano di replicare con un paio di tentativi da parte di Ganz, anche questi comunque privi di conseguenze. I rossoneri cercano di sbloccare la situazione poi con Tonucci al 34' ma, al 39', si vedono costretti ad effettuare un cambio prematuro sostituendo Cicerelli, uno dei nuovi acquisti, con Floriano a causa di un infortunio. Ci pensa Kragl a suonare l'ultimo squillo della prima frazione per i pugliesi e, nel secondo tempo, il copione resta sostanzialmente lo stesso. Al 60' i marchigiani si affacciano in avanti con Frattesi, il cui tiro termina sull'esterno della rete, mentre al 63', sul fronte opposto, Chiaretti ribadisce in rete il pallone respinto dal portiere Lanni sull'insidiosa conclusione del solito Gori per il vantaggio dei Satanelli. Nuovamente Frattesi si mette in luce al 73' per l'Ascoli che si vede costretto ad alzare bandiera bianca davanti al Foggia. Sotto l'aspetto disciplinare ricordiamo infine che l'arbitro Luca Massimini, della sezione di Termoli, ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Kragl da un lato e due volte Addae, con conseguente cartellino rosso ed espulsione, dall'altro.

IL TABELLIINO

Foggia-Ascoli 1 a 0 (p.t. 0-0) Reti: 63' Chiaretti(F). FOGGIA Bizzarri; Tonucci, Camporese, Loiacono; Zambelli, Busellato, Carraro, Kragl; Chiaretti, Cicerelli; Gori. A disposizione: Noppert, Cascione, Ranieri, Agnelli, Floriano, Martinelli, Avallini, Galano, Mazzeo, Gerbo, Rizzo, Boldor, Arena, Ramè, Sarri. All. Grassadonia. ASCOLI Perucchini, Baldini, Ganz, Zebli, Padella, Quaranta, Cavion, Cappa, Beretta, Brosco, D’Elia. A disposizione: Lanni, Diop, De Santis, Mengoni, Perpepaj, Parlati, Addae, Frattesi, Valeau, Tassi, Ardemagni, Venditti. All. Vivarini. Arbitro: Luca Massimini (sezione di Termoli). Ammoniti: 84' Kragl(F); 84' Addae(A); 84' Addae(A). Espulsi: 84' Addae(A).

