Video / Lazio-Napoli (1-2): highlights e gol partita. Decisivo Bernardeschi (Serie A, 1^giornata)

19 agosto 2018 Stefano Belli

Video, Lazio-Napoli: Ciro Immobile - La Presse

Maurizio Sarri non c'è più sulla panchina del Napoli, ma i numeri della sfida contro la Lazio parlano di una formazione partenopea ancora agganciata a determinati crismi. Possesso palla nettamente di marca azzurra, 61% contro 39%, anche se le conclusioni a rete sono state alla fine complessivamente equilibrate, 11 per il Napoli (6 nello specchio della porta) e 9 per la Lazio (5 nello specchio). I portieri sono stati comunque impegnati in egual misura, con 2 parate per parte per Strakosha e Karnezis. 8 i falli fischiati alla Lazio e 5 dal Napoli, ma la partita è stata sostanzialmente corretta e l'arbitro Banti non ha mai avuto bisogno di ricorrere ai cartellini. La prova del fatto che il Napoli ha fatto girare molto di più palla sta anche nella conta dei passaggi effettuati, 641 per la squadra di Ancelotti contro i 323 della formazione allenata da Simone Inzaghi, che ne ha azzeccati l'80% contro l'86%, ottima percentuale, degli avversari. 24 attacchi da destra e 26 da sinistra per il Napoli che ha sfruttato moltissimo le fasce, 12 attacchi centrali per la Lazio che si è sbilanciata molto di più sul lato mancino, con 24 attacchi contro i 9 prodotti da destra. CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI LAZIO NAPOLI

LE DICHIARAZIONI

Simone Inzaghi analizza ai microfoni di DAZN la prima sconfitta della stagione:“Non abbiamo meritato la sconfitta, però quei 10 minuti nel primo tempo ci sono stati fatali. I primi 30 minuti sono stati ottimi, non abbiamo concesso nulla. È mancata la concentrazione che in queste partite bisogna avere. Insigne ha messo la palla sotto l’incrocio dei pali ed è stato un gol pesante. Acerbi ha preso la traversa, poteva essere il pareggio. Dobbiamo lavorare e crescere di condizione. Alcuni giocatori sono arrivati i primi di agosto e sono stato costretto ad utilizzarli perché avevo qualche defezione importante. A me la squadra è piaciuta, e anche la gente ci ha sostenuto come mi aspettavo. Il calendario non è stato clemente, ma non dipende da noi. Dobbiamo cercare di confermarci, non sarà semplice ma sappiamo di avere la possibilità di farlo. Oggi avremmo dovuto fare un gol in più per quello che abbiamo creato. In quel momento di blackout abbiamo avuto un netto calo. La condizione sta arrivando, ma con determinate squadre non bisogna abbassare la guardia: lo abbiamo fatto alla fine del primo tempo, poi a inizio del secondo tempo hanno trovato un gran gol. Il pari sarebbe stato meritato, in ogni caso. Le altre si sono migliorate, ma anche noi. Possiamo sicuramente mantenerci a certi livelli. Bisogna ripartire dalla prima mezz’ora e dall’ultima. Si deve lavorare sulle cose che vanno corrette: abbiamo subito il primo gol su una azione provata e riprovata, ma c’è anche la bravura dell’avversario.”

Carlo Ancelotti ovviamente soddisfatto, sempre nel dopogara di DAZN: “Abbiamo condotto bene la partita, anche se sofferta. L’inizio è stato lento e dobbiamo migliorare. La costruzione era un po’ timida, poi il gol ci ha svegliato dal torpore e credo che alla fine abbiamo meritato. Tornare all’Olimpico è stata un’emozione. Certo, giocare dopo la tragedia di Genova era difficile, ha condizionato sicuramente l'umore. Giusto fermare le partite di Sampdoria e Genoa in questo turno. Siamo entrati in campo timidi, poco aggressivi senza palla, il che ha permesso alla Lazio di avere il controllo. Il loro gol ci ha svegliato e abbiamo fatto molto bene la seconda metà del primo tempo. Nel secondo tempo siamo andati bene. Il ritmo non è stato elevatissimo da parte di entrambe le squadre. Credo sia normale, siamo ad inizio campionato.”

