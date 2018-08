Bonucci alla Juventus/ Ultime notizie video, Leonardo: "Al Milan per essere il simbolo, poi però..."

Bonucci alla Juventus, ultime notizie: accoglienza fredda, ma il difensore afferma "questa è la mia casa". Potrebbe slittare a settimana prossima la presentazione.

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 14.28 Carmine Massimo Balsamo

Leonardo Bonucci (foto LaPresse)

Leonardo Bonucci e il Milan: una storia finita imprevedibilmente dopo un solo anno, con l'ormai ex capitano rossonero che attende solamente di essere presentato ufficialmente alla Juventus. Sul difensore della Nazionale, nel corso della conferenza di presentazione di Mattia Caldara, è intervenuto anche il direttore dell'area tecnica milanista, quel Leonardo che ha assecondato il desiderio di Bonucci di tornare a Torino portando in rossonero oltre che l'ex atalantino anche il Pipita Higuain. Rispetto all'operazione che ha visto uno scambio alla pari tra Bonucci e Caldara, Leonardo ha commentato:"Le valutazioni sono fatte dal mercato, si è discusso della possibilità con la Juventus. Bonucci è uno dei migliori difensori al mondo, doveva diventare il simbolo della rinascita, ma le cose sono andate diversamente e nel calcio succede. Mattia è un giocatore maturo, ha un valore immediato e futuro, la valutazione è basata su quello. La nostra linea non è cambiata, questa operazione ci ha dato tanta energia e ci porta in una dimensione importante". (agg. di Dario D'Angelo)

BONUCCI, "LA JUVE E' LA MIA CASA"

E’ stato senza dubbio un arrivo particolare quello di Bonucci ieri alla Continassa, centro della Juventus: il difensore del Milan torna a casa quindi a Torino dopo appena 368 giorni di permanenza sotto i colori rossoneri. Come è stato facile immaginare i tifosi della Vecchia Signora non hanno gradito il ritorno in maniera unanime, di colui che veniva considerato tra i fedelissimi e colonne dello spogliatoio e che l’anno scorso ha mollato all’improvviso : ecco quindi un’accoglienza fredda in aeroporto e al centro medico ieri per le visite mediche, oltre che le tante critiche sui social media. A prescindere dal giudizio dei tifosi però Bonucci è contento di essere tornato alla Juventus: sono state proprio queste le poche esternazioni a cui ieri si è lasciato andare il difensore. Lo stesso Bonucci in un video postato sul profilo Twitter della Juventus ha dichiarato: “Questa è la mia casa, sono felice di essere tornato”. Di fatto però il clima è ancora burrascoso: non a caso la sua presentazione ufficiale alla stampa potrebbe slittare anche a settimana prossima mentre già oggi il Milan presenterà Higuain e Caldara. (agg Michela Colombo)

LE CIFRE UFFICIALI

E' arrivato il comunicato ufficiale della Juventus che scioglie i dubbi riguardo l'affare Bonucci, illustrando tutte le cifre dello scambio col Milan che ha portato in rossonero il difensore centrale Caldara e il bomber Gonzalo Higuain. "Acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Bonucci a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in due esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2023," si legge nel comunicato bianconero, che valuta anche il "contrappeso" della cessione di Mattia Caldara al Milan, causa di una ricca plusvalenza sul bilancio juventino. Si legge infatti: "Cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in due esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 22 milioni." (agg. di Fabio Belli)

PROVE DI PACE

Il popolo bianconero è diviso per il ritorno alla Juventus di Leonardo Bonucci. Il difensore al suo arrivo alla Continassa non è stato accolto come sperava. In aeroporto non c'era nessuno, fatta eccezione per la stampa, mentre al JMedical solo una trentina di tifosi ha celebrato il suo ritorno. Quando poi è arrivato al centro tecnico ha ricevuto qualche fischio. Al suo ingresso alla Continassa non sono mancati sfottò e un “sciacquati la bocca” con chiaro riferimento al tipico gesto con cui Bonucci è solito esultare dopo ogni gol. Ci vorrà del tempo dunque per ricucire il rapporto con la tifoseria, nonostante le prove di riappacificazione durante la firma degli autografi e i selfie scattati (clicca qui per il video). Ora invece si attende solo l'annuncio ufficiale da parte di Milan e Juventus. Una formalità indispensabile per dare il via alla seconda avventura di Leonardo Bonucci con la maglia bianconera. (agg. di Silvana Palazzo)

I TIFOSI LO PERDONANO: SELFIE COL DIFENSORE

Sono terminate alle ore 14.00 le visite mediche di Leonardo Bonucci con la Juventus. Finiti i test fisici al Jmedical, il centrale difensivo è diretto alla Continassa: giunto alla sede bianconera metterà nero su bianco il contratto con la Vecchia Signora. E’ terminata dopo appena una stagione dunque l’avventura al Milan del numero 19, che ha manifestato nel corso delle ultime settimane la volontà di tornare a Torino, dove è rimasta a vivere la sua famiglia anche durante l’esperienza bianconera. E segnaliamo i primi approcci di distensione con i tifosi: come evidenziato dall’Ansa, alcuni tifosi lo hanno accolto con incoraggiamenti quali “vai Leo” e “grande Leonardo”. Sorridente, il calciatore di Viterbo si è fermato a firmare autografi e a scattare selfie: perdonato il tradimento di appena dodici mesi fa? (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

ECCO IL NUMERO DI MAGLIA

Sono iniziate pochi minuti fa le visite mediche di Leonardo Bonucci con la Juventus. E’ stato lo stesso club bianconero ad annunciarlo attraverso il suo sito internet: il centrale difensivo, di ritorno dal Milan, è in questi minuti al Jmedical per sostenere i test fisici di rito. Successivamente firmerà il nuovo contratto con la Vecchia Signora. E’ giungono aggiornamenti sull’accordo economico tra le parti: il difensore siglerà un contratto fino al 30 giugno 2023 da 7,5 milioni di euro più bonus, fino ad arrivare a un totale di 10 milioni di euro. Piccola curiosità sul numero di maglia: il viterbese tornerà a vestire la casacca numero 19. Scelta in un primo momento da Mattia Perin, altro rinforzo estivo di mercato, il numero sarà ceduto volentieri dal portiere al nuovo compagno secondo quanto riporta Sport Mediaset. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

BONUCCI-JUVENTUS: OGGI LE VISITE MEDICHE

Leonardo Bonucci alla Juventus: è tutto fatto per il ritorno a Torino del centrale difensivo. Oggi, giovedì 2 agosto 2018, sono in programma al J-Medical le visite mediche: successivamente il 31enne metterà nero su bianco il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. Accordo raggiunto ieri con il Milan: scambio alla pari con Mattia Caldara, una maxi-operazione che ha coinvolto anche Gonzalo Higuain. Pochi minuti fa Bonucci è atterrato a Torino, alle ore 11.00 all’aeroporto di Caselle: come prevedibile, accoglienza fredda nei confronti del numero 19, che appena dodici mesi fa aveva dato l’addio per vivere una nuova avventura con il Diavolo. Pochi tifosi presenti all’aeroporto e difficilmente il numero aumenterà alla Continassa: nonostante ciò grande sorriso in volto per il Nazionale italiano, che ha spinto per fare ritorno alla corte di Massimiliano Allegri.

BONUCCI TORNA ALLA JUVENTUS: TIFOSI DIVISI

Come vi abbiamo raccontato, i tifosi della Juventus si sono divisi sul ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci: la maggioranza dei sostenitori è contraria, nonostante la dimostrazione di affetto verso la Vecchia Signora del calciatore. Grandi dubbi, soprattutto, sul sacrificio di un prospetto di belle speranze come Mattia Caldara. Dagli States, Massimiliano Allegri ha evidenziato che Bonucci è un “calciatore importante” e che in sei mesi “non è assolutamente cambiato”. Giampiero Mughini, intellettuale tifoso bianconero, si è espresso positivamente ai microfoni del Corriere sul ritorno del viterbese: “Quando Leonardo Bonucci se ne andò al Milan, gli scrisse una lettera garbata, augurandogli «buon tutto»? Farei lo stesso, aggiungendo: “Bentornato”. Dopo lo sgarbo, l’uomo leale può perdonare. Anche se non capirò mai una cosa. Resta il mistero dell’addio di un anno fa: una decisione presa da un giocatore bravo, ma soprattutto da un ragazzo intelligente. Cercava un mondo in salita? Non penso fosse una questione di quattrini, perché tra guadagnare 6 o 7 milioni non c’è differenza. Adesso torna alla casa prediletta”.

BONUCCI, SELFIE CON I TIFOSI DELLA JUVENTUS E AUTOGRAFI

