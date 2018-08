DIRETTA / Genoa Albissola (risultato finale 3-0) streaming video e tv: doppietta di Piatek, poi Kouamé!

Diretta Genoa Albissola streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano a Bardonecchia

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 19.11 Mauro Mantegazza

DIRETTA GENOA ALBISSOLA (RISULTATO FINALE 3-0)

Genoa Albissola 3-0: cala il sipario con questo risultato netto ma comunque non esagerato sull'amichevole di Bardonecchia, derby ligure "in trasferta" fra lo storico Grifone e l'emergente Albissola, che nella stagione ormai imminente giocherà per la prima volta nella sua storia nel campionato di Serie C. Dopo che nel primo tempo era stato protagonista assoluto Krzysztof Piatek, autore di una doppietta, nel corso della seconda frazione di gioco è arrivato anche il terzo gol per il Genoa, firmato al 71' minuto dall'attaccante della Costa d'Avorio Christian Kouamé. Buone indicazioni dunque per Davide Ballardini e un sorriso per i tifosi del Genoa dalle Alpi piemontesi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Genoa Albissola 2-0: il derby ligure che si sta disputando in amichevole a Bardonecchia, sulle Alpi piemontesi, ha visto nel primo tempo la superiorità del Grifone, come d’altronde prevedibile dal momento che il Genoa milita in Serie A mentre l’Albissola è neopromosso (per la prima volta nella sua storia) in Serie C. Il protagonista assoluto della prima frazione di gioco è stato senza ombra di dubbio il giovane attaccante polacco classe 1995 Krzysztof Piatek, nuovo acquisto del Genoa in questa estate 2018, che ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori segnando entrambi i gol che hanno fin qui caratterizzato la partita di Bardonecchia, arrivati il primo al 13’ minuto di gioco e il secondo al 38’ per rendere più ampio il vantaggio del Grifone. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI GIOCA

Per Genoa Albissola è ormai tutto pronto a Bardonecchia, sede piemontese per quello che è invece un derby ligure. L’attesa per questa amichevole è grande soprattutto fra i sostenitori dell’Albissola, che si apprestano a vivere una stagione che in ogni caso sarà memorabile per i loro colori. Infatti nella passata stagione l’Albissola ha conquistato per la prima volta la promozione in Serie C e dunque fra poche settimane la squadra della località in provincia di Savona farà il proprio debutto nel calcio professionistico. L’avanzata dell’Albissola è stata travolgente, perché la nuova società è nata appena nel 2010 dalla fusione tra Albissole 1909 e Gruppo Sportivo Santa Cecilia. La scalata è cominciata dalla Prima Categoria, è proseguita in Promozione e poi in Eccellenza grazie alla promozione del 2016, anno in cui è cominciata una progressione formidabile che ha portato i savonesi prima in Serie D nel 2017 e quest’anno in Serie C, al culmine di tre promozioni consecutive. Adesso arriva la sfida più difficile, salvarsi in Serie C, ma di certo sarà una bella avventura. Parola intanto che passa al campo, perché Genoa Albissola sta ormai per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Genoa Albissola non sarà trasmessa in diretta tv da canali televisivi, inoltre per tifosi e appassionati delle due formazioni liguri bisogna sottolineare che il match odierno di Bardonecchia non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video. Le informazioni principali saranno dunque rese note dal Genoa e anche dall’Albissola tramite i propri siti Internet ma anche le pagine Facebook e i profili Twitter ufficiali.

GLI ULTIMI RIENTRI

In avvicinamento a Genoa Albissola, va ricordato che la rosa dei rossoblù è ormai al completo. Con l’inizio della terza fase della preparazione a Bardonecchia infatti Diego Laxalt si è unito ai compagni dopo le vacanze che per lui hanno avuto luogo al termine del Mondiale che l’ha visto tra i protagonisti con l’Uruguay, giunto fino ai quarti dopo avere vinto il proprio girone ed avere eliminato agli ottavi il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fermandosi dunque solamente davanti alla Francia che avrebbe poi conquistato il titolo iridato. Dopo il rientro in gruppo di Oscar Hiljemark, che era presente ai Mondiali di Russia con la Svezia, avvenuto esattamente una settimana fa, mister Ballardini può dunque nuovamente avere a disposizione i due calciatori che hanno rappresentato il Genoa in Russia. Naturalmente in questa fase Hiljemark e Laxalt stanno lavorando soprattutto per rimettersi in pari agli altri per quanto riguarda la preparazione fisica, chissà se li vedremo in campo già oggi pomeriggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

L’amichevole Genoa Albissola è una nuova tappa del cammino di avvicinamento dei rossoblù ai primi appuntamenti ufficiali della stagione. L’attesa è ormai piuttosto breve, perché domenica 12 agosto sarà in programma il terzo turno di Coppa Italia, il primo che vedrà scendere in campo anche le formazioni di Serie A, ad eccezione delle prime otto dello scorso campionato. Il Genoa sa che giocherà questo incontro in casa contro la vincente dell’incontro fra il Lecce e la Feralpi Salò, in programma nel secondo turno domenica 5 agosto. Ci saranno poi le prime uscite in campionato, a cominciare dall’appuntamento di prestigio contro il Milan domenica 19 agosto alle ore 20.30 a San Siro nella prima giornata. La domenica successiva, sempre alle ore 20.30, ci sarà il debutto davanti al pubblico amico di Marassi contro l’Empoli, mentre nella terza giornata l’appuntamento sarà con Sassuolo-Genoa alle ore 20.30 di domenica 2 settembre. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Genoa Albissola è la nuova amichevole per la formazione rossoblù sempre guidata dall’allenatore Davide Ballardini: questo stuzzicante derby ligure si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, giovedì 2 agosto, a Bardonecchia, la celebre località montana in provincia di Torino che ospita la terza e ultima fase della preparazione in montagna del Genoa, che prima di arrivare nelle Alpi occidentali aveva già lavorato prima nell’austriaca Neustift e poi in Alto Adige, per la precisione a Brunico. D’altronde è sempre più vicino anche il debutto nella stagione ufficiale, prima in Coppa Italia e poi anche in campionato: un debutto che sarà importante per il Genoa ma ancora più atteso per quanto riguarda l’Albissola, che nella scorsa primavera ha conquistato la prima storica promozione in Serie C e dunque fra poche settimane farà il proprio debutto nel calcio professionistico. Non si può parlare di un classico derby ligure, ma in questa estate 2018 la sfida tra Genoa ed Albissola assumerà senza dubbio un sapore intrigante.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ALBISSOLA

Parlando delle probabili formazioni di una amichevole estiva quale Genoa Albissola, come prima cosa naturalmente va tenuto conto dell’esigenza da parte degli allenatori di vedere all’opera quanto più giocatori possibile, magari alternando anche differenti moduli tattici e concedendosi il lusso di esperimenti che più avanti magari non sarebbe più possibile effettuare. Come punto di riferimento prendiamo dunque l’elenco dei giocatori convocati dall’allenatore del Grifone Davide Ballardini per la terza fase della preparazione estiva del Genoa, quella che si sta appunto svolgendo a Bardonecchia. I portieri sono Marchetti, Radu, Vodisek e Russo; come difensori ci sono Spolli, Gunter, Criscito, Biraschi, Pereira, Romero, Lakicevic e Zukanovic; ecco poi i centrocampisti Romulo, Mazzitelli, Lazovic, Bessa, Omeonga, Hiljemark e Laxalt; infine gli attaccanti, che sono Piatek, Lapadula, Kouamé, Pandev, Spinelli, Medeiros e Dalmonte.

