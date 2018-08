JUVENTUS, ALLEGRI: "BONUCCI NON É CAMBIATO IN SEI MESI"/ Il dispiacere per Caldara e l'affetto per Higuain

Juventus, Allegri: "Bonucci calciatore importante". Il tecnico bianconero commenta l'affare col Milan: "Dispiace per Caldara, ringrazio Higuain per quanto fatto"

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 12.46 Carmine Massimo Balsamo

Massimiliano Allegri (La Presse)

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti da Atlanta, dove la Juventus ha sfidato la selezione della Major League Soccer in un prestigioso test amichevole, Massimiliano Allegri ha commentato l’operazione di mercato conclusa con il Milan. Con Leonardo Bonucci ci sono stati screzi in passato, una lite che è rimasta negli annali nel corso della sfida con il Palermo, ma il tecnico bianconero ha affermato che è “un calciatore importante”, sottolineando che”in sei mesi non è cambiato”. L’allenatore livornese ha espresso dispiacere per la partenza di Caldara, elogiato per qualità e prospettive, per poi ringraziare Gonzalo Higuain: tra alti e bassi, in particolare nell’ultima stagione, il Pipita è stato il punto di riferimento dell’attacco della gestione Allegri, che gli ha cucito addosso la formazione per permettergli di esprimersi al meglio. “In due anni ha dato tutto”, ha commentato Allegri: un attestato di stima per l’ormai ex bomber bianconero. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

ALLEGRI SUL RITORNO DI BONUCCI

Juventus, Massimiliano Allegri a tutto tondo su Leonardo Bonucci, Mattia Caldara e Gonzalo Higuain. Il tecnico bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti ad Atlanta, al termine del test amichevole contro la selezione di Major League Soccer: al centro la maxi-operazione di mercato con il Milan, che ha visto materializzarsi lo scambio di difensori Leonardo Bonucci-Mattia Caldara e il trasferimento in rossonero di Gonzalo Higuain, arrivato appena due anni fa dal Napoli per 90 milioni e rivenduto a 54 milioni di euro. Ecco il commento del tecnico sul ritorno del centrale difensivo numero 19: “Leonardo torna alla Juventus dopo una stagione, è un calciatore importante: in sei mesi non è cambiato assolutamente nulla”. Diverso, invece, il commento a proposito della partenza di Caldara, prelevato due anni fa dall’Atalanta e che non ha mai disputato una gara ufficiale con la formazione di Torino.

ALLEGRI SU CALDARA E HIGUAIN

Ecco l’analisi di Massimiliano Allegri: “Mattia Caldara è più giovane e insieme a Romagnoli e Rugani fa parte del trio di giovani difensori più forti che c’è in Italia”. Continua il tecnico: “Mi dispiace, ma le vicessitudini di mercato ci hanno obbligato a farlo partire”. Poi su Gonzalo Higuain: “Lo voglio ringraziare di cuore per quanto fatto in questi due anni: ha dato tutto, il Milan ha acquisto certamente un grande centravanti”. Infine, l’ex tecnico di Milan e Sassuolo ha parlato del test amichevole in programma tra tre giorni contro il Real Madrid: “Sarà una gara molto dura per entrambe le squadre: mi auguro di poter terminare la preparazione pre-campionato nel miglior modo possibile. E’ importante che nessun calciatore si faccia male, una vittoria sarebbe un buon preludio per l’inizio della nuova stagione”.

