Kevin Mirallas alla Fiorentina/ Ultime notizie, accordo vicino con l'Everton

Kevin Mirallas (Facebook)

Kevin Mirallas alla Fiorentina, ecco il colpo a sorpresa dei viola per l’attacco. Nelle ultime settimane il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino si è messo al lavoro per consegnare a mister Stefano Pioli un rinforzo per il reparto avanzato e, dopo i tentativi per Marko Pjaca della Juventus e Domenico Berardi del Sassuolo, il mirino si è spostato su Kevin Mirallas, belga in uscita dall’Everton. Il classe 1981, di origini spagnole, non rientra nel progetto della compagine di Premier League e la dirigenza gigliata sta portando avanti la trattativa in queste ore: contrattazione a buon punto, con Corvino che punta a strappare il sì dei Toffees sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Sky Sport riporta anche le cifre del possibile accordo: 2,7 milioni di euro.

KEVIN MIRALLAS ALLA FIORENTINA: LE ULTIME

Reduce dall’esperienza in prestito in Grecia all’Olympiacos, Kevin Mirallas si è allenato nelle ultime settimane con l’Everton in attesa di aggiornamenti sul suo futuro. Attualmente l’attaccante guadagna 1,7 milioni di euro a stagione e un segnale sulla partenza imminente da Londra è giunto dalla sessione odierna: Mirallas infatti si è allenato a parte, il che indica che la trattativa tra i due club è ben avviata. Il classe 1987, uscito dal giro della Nazionale belga negli ultimi anni per lo scarso spazio trovato all’Everton, veste la maglia blu dal 2012: 29 reti in 151 presenze. Nel corso della sua carriera ha vinto soprattutto in Grecia: due campionati, 2010-2011 e 2011-2012, e una coppa nazionale, 2011-2012, stagione in cui si è aggiudicato anche il titolo di capocannoniere di Superleague. Attesi aggiornamenti sulla trattativa tra Everton e Fiorentina: colpo viola ad un passo.

