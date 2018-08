Kovacic al Milan/ Ultime notizie: Leonardo prepara l'assalto, il croato resta nel mirino dell'Inter

Kovacic al Milan, ultime notizie: Leonardo prepara l'assalto al centrocampista del Real Madrid che, dopo il no a Mourinho, resta nel mirino anche dell'Inter.

02 agosto 2018

Il Milan è pronto a chiudere con i fuochi d’artificio la campagna acquisti per la stagione 2018/2019. La squadra rossonera, dopo gli arrivi di Mattia Caldara e Gonzalo Higuain, acquistati dalla Juventus nell’ambito dell’operazione che ha riportato Leonardo Bonucci in bianconero, è pronta a tornare sul mercato per rinforzare il centrocampo. Il primo nome sulla lista della spesa è quello di Mateo Kovacic, centrocampista del Real Madrid che può contare su una precedente esperienza in serie A. Prima di approdare al Real, infatti, Kovacic ha indossato la maglia dell’Inter che, pur sognando il colpo Modric, non perde di vista il suo ex calciatore. Il croato sarebbe un colpo importante per il Milan che sta mettendo su una rosa per poter tornare in Champions League. Leonardo, secondo quanto riportato da La Repubblica, starebbe preparando l’assalto e, nei prossimi giorni, potrebbe sferrare il colpo decisivo per riportare in serie a l’ex interista.

KOVACIC TORNA IN SERIE A? IL NO AL MANCHESTER UNITED DI MOURINHO

I tifosi del Milan sognano il colpo Kovacic anche in virtù delle notizie che arrivano dalla Spagna. Il centrocampista croato, in uscita dal Real Madrid che, con la cessione di Cristiano Ronaldo ha dato il via ad un rinnovamento generale della rosa, avrebbe rifiutato l’offerta del Manchester United. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Marca. La notizia è stata poi citata in Inghilterra anche dal Daily Mail: “Kovacic rifiuta lo United, non gli piace il modo di giocare dello Special One”. Il no sarebbe davvero clamoroso anche perché, sul banco, ci sarebbe un’offerta da 60 milioni di euro. Kovacic, nonostante il no ai Red Devils, vuole lasciare il Real. Il suo futuro sarà ancora in Serie A? Il Milan ci proverà nelle prossime ore.

