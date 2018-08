RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: l'Hapoel Haifa sfiderà l'Atalanta (2^ turno preliminare)

Risultati Europa League: diretta gol live score delle partite in programma oggi 2 agosto 2018 e valide come ritorno del 2^ turno preliminare. In campo anche l'Atalanta di Gasperini.

02 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 0.07 Michela Colombo

Risultati Europa League (LaPresse)

Saranno gli israeliani dell'Hapoel Haifa gli avversari dell'Atalanta nel terzo turno preliminare di Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata in casa, l'Hapoel ha espugnato il campo degli islandesi dell'Hafnarfjordur con un gol a metà ripresa di Elbaz. Negli altri risultati, nessun problema per il Siviglia che dopo la vittoria per 4-0 dell'andata è passato anche in casa degli ungheresi dell'Ujpest Dozsa. Spettacolare 4-4 in Portogallo tra i padroni di casa del Rio Ave e i polacchi dello Jagellonia, ma sono questi ultimi ad avanzare. Gli inglesi del Burnley hanno bisogno dei tempi supplementari per eliminare gli scozzesi dell'Aberdeen, ce la fanno i Rangers di Steven Gerrard, che dopo la vittoria in Croazia dell'andata passano grazie all'1-1 contro l'Osijek. (agg. di Fabio Belli)

GOLEADA BERGAMASCA

Sono stati alla fine 8 i gol dell'Atalanta nella trasferta bosniaca: Sarajevo travolto e bergamaschi al terzo turno preliminare di Europa League, dove affronteranno la vincente di Hafnarfjordur-Hapoel Haifa. 0-0 alla fine del primo tempo, con questo risultato passerebbero gli islandesi. Dopo il rocambolesco 3-2 casalingo, gli scozzesi dell'Hibernian di Edimburgo pareggiano 1-1 in Grecia contro l'Asteras Tripolis e avanzano. Nessun problema anche per il Besiktas contro i faroensi del B36 Torshavn, battuti 6-0. Ce la fanno gli olandesi del Vitesse, che avanzano battendo 3-1 i romeni del Vitorul, passano in goleada anche i danesi del Copenaghen contro gli altri islandesi dello Stjarnan. (agg. di Fabio Belli)

ATALANTA GIA' TRANQUILLA

Stanno arrivando i risultati del secondo turno preliminari di Europa League, e con essi i primi verdetti. A Sarajevo è finito il primo tempo, ma i 5 gol già rifilati dall'Atalanta ai bosniaci sembrano essere garanzia assoluta di passaggio del turno. Alle 21.15 inizierà la sfida tra Hafnarfjordur e Hapoel Haifa che farà conoscere ai bergamaschi i loro prossimi avversari nel terzo turno. Ha passato il turno il Lipsia, i tedeschi hanno superato l'ostacolo degli svedesi dell'Hacken pareggiando 1-1 il match di ritorno in trasferta. Avanza il Partizan Belgrado dopo l'1-1 in casa dei lituani del Trakai. Negli altri match preziosissimo vantaggio degli scozzesi dell'Hibernian in casa dei greci dell'Asteras Tripolis a fine primo tempo, 1-1 a metà prima frazione nel derby britannico tra Burnley ed Aberdeen, una delle sfide più attese di questo secondo turno preliminare di Europa League. (agg. di Fabio Belli)

I PRIMI VERDETTI

E’ giusta finalmente l’ora dei primi verdetti per il secondo turno preliminare dell’Europa League: oggi giovedì 2 agosto infatti si disputeranno le ultime partite di ritorno che stabiliranno quali club potranno accedere alla terza fase (da cui poi si andrà direttamente al sorteggio dei gironi). Come gli appassionati ricorderanno, il sorteggio per gli incontri del terzo turno è già avvenuto e seppure profondamente incompleto, sono già noti i possibili futuri incontri per il secondo torneo per club sul continente. Prima però di guardare già al prossimo calendario occorre concentrarsi sul campo. Non sono infatti pochi i match che rimangono aperti, no ultimo quello che vede protagonista l’Atalanta. I bergamaschi sono gli unici italiani a prendere parte a questa parte della competizione e da più che favoriti: eppure non possono oggi presentarsi in campo convinti di poter fare una semplice sgambata. Andiamo quindi a vedere che ci riserva il programma delle partite di oggi: ricordiamo che il primo fischio d’inizio è atteso alle ore 17.00, mentre l’ultimo non prima delle ore 22.00.

IL PROGRAMMA DEI MATCH

Come è facile immaginare il calendario delle partite di ritorno per il secondo turno di Europa League previsto per oggi è fittissimo: basti sapere che sono ben 44 le sfide attese. Ad aprire le danze sarà l’incontro tra Alashertk e Sutjeska alle ore 17.00, ma alla stessa ora avrà inizio anche Laci-Molde: sempre due match per le ore 17.30 e quindi Aek Larnaca-Dundalk e Trencin-Gronik. Programma più ampio per le ore 18.00, quando avranno luogo ben 5 incontri, tra cui spicca senza dubbio quello tra Flora e Apoel, con i ciprioti avanti per 5-0 nello scontro diretto. Dopo le partite Hacker-RB. Lipsia e Lillestrom-Lask Linz attese alle ore 18.30 ecco che per le ore 19.00 è stato fissato il fischio d’inizio di ben 8 incontri, dove sono parecchi i casi dubbi in vista del terzo turno preliminare di Europa League. Un altro ampio modulo di match è atteso dalle ore 20.00 in avanti: qui spicca ovviamente la sfida prevista alle ore 20.15 tra Sarajevo e Atalanta, dove la Dea è chiamata a un grande prova per non uscire anzitempo dal tabellone. Alle ore 20.45 ecco poi ben 8 partite e quindi dovremo tenere d’occhio Bordeaux-Ventspils e Sarsport San Gallo. Infine gli ultimi match: alle ore 21.00 avranno luogo Crusaders-O. Lijubjana, Radnicki-Macabi, Rio Ave-Jagiellonia e Ljpest-Siviglia, mentre a chiudere ci saranno alle ore 21.15 Hafnarfjodur-Haifa e alle ore 22.00 Valur-Santa Coloma.

RISULTATI EUROPA LEAGUE 2018

Ore 17:00 Alashkert - Sutjeska 0-0

Ore 17:00 Laci - Molde 0-2

Ore 17:30 AEK Larnaca - Dundalk 4-0

Ore 17:30 Trencin - Gornik Z. 4-1

Ore 18:00 Din. Minsk - Dun. Streda 4-1

Ore 18:00 Flora - APOEL 2-0

Ore 18:00 Slavia Sofia - Hajduk Split 2-3

Ore 18:00 Trakai - Partizan 1-1

Ore 18:00 Valletta - Zrinjski 1-2

Ore 18:30 Hacken - RB Lipsia 1-1

Ore 18:30 Lilleström - LASK Linz 1-2

Ore 19:00 Admira - CSKA Sofia 1-3

Ore 19:00 AIK Stockholm - Nordsjaelland 0-1

Ore 19:00 Apollon - Zeljeznicar 3-1

Ore 19:00 Lincoln - TNS 1-1

Ore 19:00 Mariupol - Djurgarden 2-1 dts

Ore 19:00 Niedercorn - Honved 2-0

Ore 19:00 Sparta Praga - Sp. Subotica 2-1

Ore 19:00 Vaduz - Zalgiris 1-1

Ore 19:15 Atromitos - Brest 1-1

Ore 19:30 Slovan Bratislava - Balzan 3-1

Ore 20:00 Asteras T. - Hibernian 1-1

Ore 20:00 Besiktas - B36 Torshavn 6-0

Ore 20:00 FC Copenhagen - Stjarnan 5-0

Ore 20:00 Vikingur - Torpedo Kutaisi 0-4

Ore 20:00 Vitesse - FC Viitorul 3-1

Ore 20:15 Maribor - Chikhura 2-0

Ore 20:15 Sarajevo - Atalanta 0-8

Ore 20:30 Domzale - Ufa 1-1

Ore 20:30 FCSB - Rudar 4-0

Ore 20:45 Alkmaar - K. Almaty 2-1

Ore 20:45 Bordeaux - Ventspils 2-1

Ore 20:45 Burnley - Aberdeen 3-1 dts

Ore 20:45 Drita - Dudelange 1-1

Ore 20:45 La Fiorita - Spartaks 0-3

Ore 20:45 Lech - Soligorsk 3-1

Ore 20:45 Rangers - Osijek 1-1

Ore 20:45 Sarpsborg 08 - St. Gallen 1-0

Ore 21:00 Crusaders - O. Ljubljana 1-1

Ore 21:00 Radnicki Nis - M. Tel Aviv 2-2

Ore 21:00 Rio Ave - Jagiellonia 4-4

Ore 21:00 Ujpest - Siviglia 1-3

Ore 21:15 Hafnarfjordur- H. Haifa 0-1

Ore 22:00 Valur - FC Santa Coloma 3-0

© Riproduzione Riservata.