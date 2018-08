DIRETTA/ Sarajevo-Atalanta (risultato finale 0-8) streaming video e tv: Barrow si porta a casa il pallone!

Diretta Sarajevo Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di ritorno del 2° turno preliminare di Europa League

Diretta Sarajevo Atalanta (LaPresse)

DIRETTA SARAJEVO-ATALANTA (RISULTATO FINALE 0-8): BARROW SI PORTA A CASA IL PALLONE!

L'Atalanta travolge nel vero senso della parola il Sarajevo per 8 a 0 e accede al terzo turno preliminare di Europa League 2018-19 dove incontrerà una tra Hafnarfjordur e Hapoel Haifa, che stanno ancora giocando in Islanda: per entrambe gli orobici rappresenteranno un osso durissimo da affrontare, considerando la prestazione superlativa con la quale gli uomini di Gasperini, dopo aver stentato nel match d'andata, si sono garantiti la qualificazione alla fase successiva del torneo. Anche nei minuti finali gli orobici hanno fatto quello che volevano in mezzo al campo, all'85' il destro a giro di Masiello per poco non si trasforma in un assist per Hateboer che sul secondo palo manca di un nonnulla l'appuntamento col pallone. Si presenta puntualissimo, invece, Musa Barrow che sessanta secondi più tardi non sbaglia e fa tripletta portandosi a casa il pallone, ennesima debacle del portiere Pavlovic che avrà bisogno della scorta per uscire vivo dallo stadio dopo aver alzato il dito medio ai tifosi che lo avevano insultato in precedenza. Senza concedere recupero l'arbitro Attwell manda tutti sotto la doccia, sicuramente Berisha non ne avrebbe bisogno. [agg. di Stefano Belli] SARAJEVO-ATALANTA, DIRETTA LIVE

DOPPIETTA DI BARROW!

A quindici minuti dal novantesimo l'Atalanta sta battendo il Sarajevo per 7 a 0, gli orobici avevano ipotecato la qualificazione al terzo turno preliminare di Europa League 2018-19 sin dal 18' del primo tempo e di fatto la partita si è trasformata in un'esibizione degli uomini di Gasperini, nettamente più forti rispetto alla compagine bosniaca che dopo aver miracolosamente recuperato due gol di svantaggio una settimana fa, oggi sono letteralmente crollati sotto i colpi degli orobici. Che non si accontentano e continuano a banchettare sui resti degli avversari, al 70' Zapata (entrato al posto di un generosissimo De Roon) resiste alla carica dei padroni di casa e inventa l'assist per Barrow che fa doppietta imitando Papu Gomez e Palomino (anche se in realtà la seconda marcatura del difensore argentino è più un autogol di Ahmetovic). Solamente Hebibovic al 57' è riuscito a scaldare i guantoni di Berisha con un sinistro a giro insidioso ma non abbastanza da violare la porta dell'estremo difensore albanese. Nel frattempo Gasperini preferisce non correre rischi e toglie l'unico ammonito dell'Atalanta, Toloi, per inserire Castagne; dall'altra parte Musemic getta nella mischia Handzic che una settimana fa aveva messo le cose a posto, oggi sullo 0-7 è davvero difficile porre rimedio alla situazione. [agg. di Stefano Belli]

A SEGNO ANCHE BARROW!

All'Asim Ferhatovic Hase Stadion è ricominciato dopo l'intervallo il match valevole per il ritorno del secondo turno preliminare di Europa League tra Sarajevo e Atalanta, al decimo minuto del secondo tempo il punteggio vede la squadra di Gasperini avanti per 6 a 0. Nessun cambio a inizio ripresa, se non c'è stata partita nella prima fraazione di gioco figuriamoci adesso con gli orobici che hanno messo in cassaforte la qualificazione e pensano più che altro a non stancarsi e a risparmiare le energie in vista dei prossimi impegni. Pur giocando al piccolo trotto la Dea trova la via della rete per la sesta volta: Pavlovic si preoccupa più di fare gestacci che difendere la propria porta, il risultato è l'ennesima papera dell'estremo difensore serbo che regala il pallone a Barrow che ringrazia e segna il set point. Non pervenuti i padroni di casa in fase offensiva, Halilovic e Rahmanovic non inquadrano il bersaglio, nessun problema per Berisha che stasera figura come spettatore non pagante. [agg. di Stefano Belli]

MANITA OROBICA, PADRONI DI CASA IN TILT!

Sarajevo e Atalanta vanno al riposo sul punteggio di 5 a 0 in favore della formazione allenata da Gian Piero Gasperini. Sì, avete letto bene, gli orobici stanno vincendo con ben 5 gol di scarto, chi aveva dubbi alla vigilia del match sulle possibilità di qualificazione della Dea si è dovuto ricredere. Probabilmente una squadra di Serie D italiana avrebbe dato molto più filo da torcere all'Atalanta che pur essendo ormai certa del passaggio del turno non si è fermata e ha continuato ad attaccare infierendo sugli avversari. Al 33' Pessina vuole partecipare al festival del gol ma non trova il bersaglio, cinque minuti più tardi arriva la manita con l'autogol di Ahmetovic: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la difesa locale si fa un'altra bella dormita, Palomino arriva indisturbato dentro l'area piccola e tocca il pallone che sbatte addosso all'attaccante avversario che trova sì la via del gol, ma nella porta sbagliata. Ai padroni di casa saltano letteralmente i nervi, Hebibovic e Adukor rimediano due gialli sacrosanti per due falli criminali rispettivamente su Freuler e De Roon, Pavlovic alza addirittura il dito medio ai suoi tifosi che lo hanno preso di mira per la sua prestazione, tutt'altro che positiva. In tutto ciò i giocatori dell'Atalanta devono solo pensare a risparmiare le energie a non cadere nelle provocazioni dei bosniaci. [agg. di Stefano Belli]

LA DEA DILAGA, PAPU GOMEZ SCATENATO!

Alla mezz'ora del primo tempo l'Atalanta dilaga a Sarajevo: il punteggio vede la formazione di Gasperini avanti per 4 a 0, a questo punto il passaggio del turno dovrebbe essere solo una formalità per gli orobici che in meno di venti minuti hanno rimediato con gli interessi al black-out che una settimana fa portò il risultato dal 2-0 al 2-2. In campo c'è una sola squadra ed è quella ospite, l'Atalanta ha bisogno di segnare altri gol per blindare la qualificazione e se giovedì scorso la porta di Pavlovic sembrava stregata, stasera la Dea si sta rivelando cinica e concreta. Al 15' Papu Gomez si fa perdonare per gli erroracci del match d'andata segnando un grandissimo gol dalla lunga distanza: un siluro che va a depositarsi all'angolino dove Pavlovic non può arrivarci neanche con le molle ai piedi. Gli ospiti continuano ad attaccare, Freuler viene chiuso in calcio d'angolo da Adukor e sugli sviluppi del corner arriva la conclusione vincente di Masiello, lasciato liberissimo dalla difesa avversaria con Pavlovic che ci mette il carico prendendo gol sul suo palo. Padroni di casa in ginocchio, Papu Gomez al 28' concede anche il bis con un altro gran tiro da fuori, pratica archiviata quando siamo soltanto al primo terzo di gara. [agg. di Stefano Belli]

PALOMINO PORTA AVANTI GLI OSPITI!

L'arbitro Attwell ha dato il via alle ostilità tra Sarajevo e Atalanta che si affrontano nel ritorno del 2^ turno preliminare di Europa League 2018-19, quando sono trascorsi circa dieci minuti dal fischio d'inizio il parziale vede gli ospiti avanti per 1 a 0. Orobici costretti a vincere dopo l'harakiri di una settimana fa a Reggio Emilia quando la squadra di Gasperini si è fatta raggiungere dagli avversari dopo aver dominato in lungo e in largo, il tecnico Musemic ripropone comunque lo stesso undici iniziale che giovedì scorso di fatto si era consegnato alla Dea prima di reagire con i nuovi entrati. La gara sembra seguire lo stesso identico copione del match d'andata, al 4' l'Atalanta sblocca la contesa grazie al colpo di testa vincente di Palomino che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina gonfia la rete approfittando di un disimpegno disastroso di Velkoski che non riesce a spazzare via il pallone dall'area piccola. La compagine bosniaca reagisce immediatamente, Ahmetovic si invola verso la porta ma Toloi (già ammonito) si immola e con una gran chiusura in scivolata gli impedisce di coordinarsi per la conclusione a rete a pochi passi da Berisha. Il numero 2 rimedia anche una botta alla caviglia sinistra, fortunatamente nulla di grave per il terzino brasiliano che si rialza seppur zoppicante. [agg. di Stefano Belli]

FORMAZIONI UFFICIALI!

Pochissimi minuti a Sarajevo Atalanta, la partita che ci dirà se il cammino della Dea in Europa League quest’anno si fermerà già al secondo turno preliminare o se potrà andare avanti, magari verso soddisfazioni simili o addirittura migliori a quelle vissute nella passata stagione. La situazione non è delle migliori, ma non è nemmeno drammatica: l’Atalanta già all’andata ha dimostrato di poter essere superiore ai bosniaci, che però in questa fase della stagione hanno dalla loro parte una migliore condizione fisica. L’auspicio dunque è che con una settimana in più di lavoro anche da questo punto di vista la situazione adesso possa essere migliore per la formazione orobica. Adesso però andiamo a leggere le formazioni ufficiali di Sarajevo Atalanta, poi la parola potrà finalmente passare al terreno di gioco: la partita infatti sta per cominciare! Sarajevo (4-2-3-1) - Pavlovic; Hebibovic, Dupovac, Mujakic, Pidro; Adukor, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic. Atalanta (3-5-2) - Berisha; Toloi; Palomino, Masiello; Hateboer, Pessina, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Barrow. (Agg. di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sarajevo Atalanta godrà di una copertura davvero ampia in diretta tv, a patto di essere abbonati alla piattaforma satellitare: la partita sarà infatti visibile su Sky Sport 1, Sky Sport Football e Sky Calcio 1, rispettivamente i canali numero 201, 202 e 251. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà anch’essa disponibile, sempre per gli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

LA CARICA DEL GASP

In attesa di Sarajevo Atalanta, facciamo adesso un passo indietro e andiamo a rileggere le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini al termine della partita d’andata, nella quale l’Atalanta si è dovuta accontentare del pareggio per 2-2 dopo essere stata in vantaggio di due gol: “Queste squadre hanno la capacità di sfruttare ogni minima occasione e alla prima palla arrivata in area hanno fatto gol, poi in pochi minuti hanno ribaltato tutto. Non ho nulla da dire ai miei giocatori, a lungo hanno dominato, ma in cinque minuti abbiamo rovinato una grande partita. È chiaro che se non hai freschezza e lucidità nell'ultimo passaggio perdi tante opportunità, questo è accaduto mentre loro hanno sfruttato ogni occasione”. In vista del ritorno, queste erano state le previsioni del Gasp: “Non credo ci sarà un'Atalanta molto diversa, ma avremo una settimana in più nelle gambe. Ora siamo questi e siamo pronti per la gara di ritorno. Il risultato fa vedere le cose diversamente, ma i ragazzi hanno fatto bene. Ora pensiamo alla gara di Sarajevo, dovremo ripetere questa prestazione per prenderci la qualificazione”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L'ARBITRO

Come abbiamo già visto, la partita di questa sera tra Sarajevo e Atalanta sarà diretta dall’arbitro inglese Stuart Attwell. Possiamo però naturalmente andare a scoprire le designazioni complete per questa partita di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League in terra bosniaca: i due guardalinee saranno i signori Edward Smart e Daniel Richard Cook, mentre come quarto uomo è stato indicato Kevin Friend, chiaramente tutti inglesi come il primo arbitro. Volendo sapere qualcosa in più su Stuart Attwell, possiamo segnalare che è nato il 6 ottobre 1982, arbitra in Premier League a partire dall’ormai lontano 2008 e già nel 2009 ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale. Si tratta dunque di un fischietto di notevole esperienza, anche a livello di Coppe europee: l’ideale per gestire una partita che si annuncia piuttosto delicata e in un ambiente caldo come sarà certamente quello dello stadio di Sarajevo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL PROSSIMO TURNO

Stasera scopriremo in Sarajevo Atalanta chi fra i bosniaci e i nerazzurri bergamaschi supererà il secondo turno preliminare di Europa League. Essendo però già stato effettuato il sorteggio che ha determinato gli accoppiamenti per il prossimo turno, sappiamo che la vincente tra Sarajevo e Atalanta troverà sulla propria strada chi passerà il turno nell’abbinamento fra gli israeliani dell’Hapoel Haifa e gli islandesi del FH Hafnarfjörður. Anche queste due squadre sono reduci da un pareggio nella partita d’andata disputata giovedì scorso, anche se in questo caso per 1-1, di conseguenza tutto è aperto ed è difficile dire ora chi potrebbe essere l’eventuale prossimo avversario dell’Atalanta. L’unica certezza è che si tratterebbe di una trasferta in ogni caso piuttosto lunga, ad un estremo oppure all’altro dell’Europa, da Nord-Ovest a Sud-Est. I nerazzurri comunque sperano di dover affrontare ancora queste trasferte… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Sarajevo Atalanta, diretta dall’arbitro inglese Stuart Attwell, si gioca questa sera giovedì 2 agosto alle ore 20.15 presso lo stadio Asim Ferhatovic Hase della capitale della Bosnia Erzegovina per il ritorno del secondo turno preliminare della Europa League 2018-2019. Ricordiamo innanzitutto che si parte dal pareggio per 2-2 conseguito settimana scorsa a Reggio Emilia, sede delle partite casalinghe dell’Atalanta nelle Coppe europee: di conseguenza, la Dea bergamasca per qualificarsi dovrà vincere con qualsiasi punteggio oppure pareggiare ma con punteggi dal 3-3 in su; in caso di un nuovo 2-2 naturalmente la partita proseguirà con la disputa dei tempi supplementari e poi eventualmente con i calci di rigore per decretare chi avrebbe accesso al terzo turno, mentre un pareggio per 0-0 oppure per 1-1 significherebbe l’immediata eliminazione della Dea, così come ovviamente in caso di sconfitta. Il cammino europeo dunque rischia di essere più complicato rispetto all’anno scorso, ma l’Atalanta vista nel primo tempo ha ottime possibilità di farcela, a patto di avere una migliore condizione rispetto a settimana scorsa.

PROBABILI FORMAZIONI SARAJEVO ATALANTA

Dando adesso un rapido sguardo alle probabili formazioni in vista di Sarajevo Atalanta, va osservato innanzitutto che il Sarajevo non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla gara d’andata, che d’altronde ai bosniaci ha consegnato un eccellente pareggio in trasferta. Ci attendiamo dunque sempre un 4-2-3-1 con Pavlovic in porta; Hebibovic, Dupovac, Mujakic e Pidro nella linea difensiva a quattro; Rahmanovic e Adukor in mediana; Sisic, Velkoski e Halilovic sulla trequarti in appoggio alla prima punta Ahmetovic. Nell’Atalanta dovrebbe esserci invece un avvicendamento, con Zapata che dovrebbe soffiare il posto da titolare a D’Alessandro per dare vita a un modulo più offensivo, come d’altronde servirà agli uomini di mister Gasperini. Per la Dea dunque disegniamo un 3-4-3 con in porta Berisha; davanti a lui Toloi, Mancini e Masiello; a centrocampo linea a quattro con Hateboer, De Roon, Pessina e Gosens; infine il tridente offensivo con Barrow, Zapata e il Papu Gomez.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando adesso uno sguardo a pronostici e quote per Sarajevo Atalanta, va detto che nonostante il pareggio all’andata e il fattore campo sfavorevole c’è grande fiducia attorno ai nerazzurri, almeno secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai che infatti quota a 1,33 un colpaccio esterno dell’Atalanta, naturalmente identificato dal segno 2. Per il pareggio e dunque il segno X si sale a 4,75, mentre una vittoria del Sarajevo (segno 1) pagherebbe 6,75 volte la posta in palio per chi scommetterà sul successo dei bosniaci.

