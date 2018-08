Video/ Arsenal Chelsea (7-6 dcr): highlights e gol della partita (ICC 2018)

Video Arsenal Chelsea (risultato finale 7-6 dcr): highlights e gol della partita amichevole, valida per la International Champions cup 2018. Iwobi chiude la serie dal dischetto.

02 agosto 2018 Stefano Belli

Video Arsenal Chelsea (LaPresse)

Il Chelsea incanta per quasi un'ora, l'Arsenal arranca per oltre due terzi ma alla fine sono i gunners ad aggiudicarsi il derby di Londra valevole per l'International Champions Cup 2018. Unai Emery può di certo sorridere perché i suoi uomini sono riusciti ad afferrare per i capelli una partita che sembrava già persa in partenza prevalendo ai calci di rigore, dall'altra l'ex-allenatore del PSG deve riflettere su alcuni aspetti sicuramente rivedibili, a cominciare dalla fase difensiva. I gunners hanno concesso troppi spazi ai giocatori di Sarri che partono a mille e trovano subito la via del gol con il colpo di testa di Antonio Rudiger che sugli sviluppi di un calcio d'angolo trafigge Cech e sblocca la contesa. Successivamente il Chelsea sciupa anche un calcio di rigore con Alvaro Morata che calcia addosso all'estremo difensore avversario, i blues creano un mucchio di palle gol senza però sfruttarle a dovere, Cech salva più volte l'Arsenal dallo 0-2 in collaborazione con Mustafi, autore di un salvataggio sulla linea. Grande protagonista della serata, il giovanissimo Hudson-Odoi, classe 2000, che incanta il pubblico dell'Aviva Stadium di Dublino con una serie di giocate degne di un calciatore di cui sentiremo parlare parecchio nelle prossime stagioni. All'uscita del campo tutti gli spettatori si alzano in piedi per battergli le mani, e non è un caso che senza di lui il Chelsea si sia spento: in zona Cesarini l'Arsenal riesce a rimettersi in carreggiata con Lacazette che ha preso il posto di Aubameyang (anche l'ex-punta del Borussia Dortmund non ha vissuto una grande gioranta, almeno un paio di occasioni colossali sotto porta sciupate, non da lui) non facendolo affatto rimpiangere, anzi.

SI VA AI CALCI DI RIGORE

Si va così ai rigori: Drinkwater, Lacazette, Abraham, Nelson, Victor Moses, Guendouzi, Emerson Palmieri, Maitland-Niles, Piazon e Ozil non sbagliano, si va quindi a oltranza ma Loftus-Cheek si fa ipnotizzare da Cech e così concede a Iwobi il match point che il numero 17 dell'Arsenal non spreca regalando il successo ai suoi compagni. Nella classifica dell'ICC 2018 l'Arsenal sale a quota 6 punti ma non può sperare di vincerla poiché Tottenham e Borussia Dortmund hanno un punto in più dei gunners, anche il Chelsea che ha una partita in meno si può considerare fuori dai giochi per il successo finale. La squadra di Sarri, che il prossimo 5 agosto affronterà il Manchester City nella Community Shield, tra otto giorni sarà impegnata contro il Lione. Il Chelsea può comunque fare grande affidamento sui giovani, oltre a Hodson-Odoi da segnalare la prova di Bulka che in dodici minuti ha compiuto più interventi decisivi di Caballero che invece è rimasto in campo per settantotto minuti. Eppure, paradossalmente, il portiere argentino ha mantenuto la porta inviolata a differenza del suo omologo polacco, che sembra comunque avere tutti i numeri per diventare un grande numero 1.

