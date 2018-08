Video/ Fiorentina Heracles (2-0): highlights e gol della partita (Amichevole)

Video Fiorentina Heracles (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita amichevole. Eysseric e Chiesa decidono il successo viola in casa degli olandesi.

Video Fiorentina Heracles (LaPresse)

La Fiorentina supera 2-0 l’Heracles in amichevole. Entrambi i gol arrivano nel primo tempo. Prima la sblocca Eysseric su rigore, dopo ci pensa Chiesa. Sempre nel primo tempo l’Heracles rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Niemeijer ma, sotto richiesta delle due squadre, l’arbitro ha concesso agli olandesi di giocare comunque in 11 nella ripresa. Ancora ottimi segnali per Pioli in vista della nuova stagione.

SINTESI PRIMO TEMPO

Fiorentina in campo con il 4-3-3. Tra i pali c'è Lafont, in difesa Diks, Vitor Hugo, Pezzella e Biraghi. Centrocampo con Gerson, Norgaard e Benassi mentre in attacco troviamo Chiesa, Simeone ed Eysseric. L'Heracles si schiera invece con il 4-4-2. In porta Blaswich, difesa con Propper, Van Hintum, Dalmau e Van Nieff. A centrocampo da destra verso sinistra troviamo Droste, Osman, Kuwas e Peterson mentre in attacco ecco Rossmann e Niemeijer. Dopo una prima fase di studio i viola provano a rendersi pericolosi. Eysseric prova il lancio lungo, la difesa olandese intercetta e recupera. Al settimo minuto gli uomini di Pioli ci riprovano: traversone di Chiesa dopo una giocata di Diks, cross sul quale Eysseric non arriva. Ci prova anche l'Heracles con Kuwas, palla lontana dalla porta di Lafont. Pressione alta della Fiorentina sui portatori di palla olandesi, e i viola recuperano palla con facilità. Grande stop di Simeone dopo il lancio di Diks, ma è lo stesso terzino viola a commettere fallo sullo sviluppo dell'azione. Al 21esimo la Fiorentina trova un penalty. Steso Chiesa dopo una serpentina straordinaria tra tre avversari. Dal dischetto si presenta Eysseric che non sbaglia sbloccando il risultato. L'Heracles non reagisce e i viola provano a raddoppiare. Idea di Chiesa per Simeone che di poco non ci arriva. Al 26esimo Gerson recupera palla e serve Norgaard che spara sopra la traversa. Gli olandesi si innervosiscono. Entrataccia su Federico Chiesa, steso alle spalle da Van Nieff e cartellino giallo strameritato. Poco dopo Niemeijer commette un brutto fallo su Diks. Per l'arbitro non ci sono dubbi: cartellino rosso. Heracles in 10. Al 34esimo Simeone va vicino al raddoppio ma il portiere Blaswich gli nega la gioia personale con una parata di ginocchio. Nel frattempo i due allenatori chiedono al direttore di gara di giocare undici contro undici perché l’amichevole serve per testare i giocatori. Proposta rifiutata dall’arbitro. Ammonito Eysseric per fallo su Droste. Al 43esimo raddoppia la Fiorentina con Federico Chiesa. Azione tutta in verticale conclusa con il dribbling a rientrare verso l’interno e il sinistro deviato che vale il 2-0.

SINTESI SECONDO TEMPO

E’ stata accettata dall’arbitro la richiesta dei due allenatori proposta nel corso della prima frazione di non tenere conto dell’espulsione e ripartire undici contro undici. La formazione della Fiorentina della ripresa: in porta Dragowski, difesa con Venuti, Hristov, Ceccherini e Hancko. In mediana c'è Veretout mentre in avanti ecco Montiel, Graiciar, Saponara e Sottil, in supporto di Vlahovic. Al 52esimo Dalmau si divora la rete per accorciare le distanze con un colpo di testa. Heracles pericoloso. Ancora gli olandesi. Tiro dalla distanza di Peterson e bella risposta in angolo di Dragowski. Il corner successivo si risolve con un nulla di fatto. Ci provano i viola. Conclusione sul palo del portiere di Montiel, con l’estremo difensore che respinge la minaccia. Ci prova ancora l’Heracles con Peterson ma è ancora ottima la risposta di Dragowski che toglie un pallone destinato a finire sotto l’incrocio dei pali. La Fiorentina prova a non farsi schiacciare. Altra conclusione con Veretout dopo una buona giocata di Sottil, pallone finito a lato. Ritmi più blandi in questa ripresa, con l'Heracles che si fa vedere con più insistenza in attacco. La squadra olandese propone un giro palla troppo elaborato. Alla Fiorentina basta poco per non subire l'iniziativa avversaria: la squadra resta ordinata e ottiene un ottimo contributo difensivo anche dai suoi giocatori più offensivi. Saponara per esempio allontana di testa una palla arrivata nella zona dell'area di rigore viola. La Viola chiude in attacco. Sottil ci prova ma non riesce a concludere.

