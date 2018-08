Video/ Udinese Al Hilal (1-1): highlights e gol. La rete di Machis non basta (amichevole)

Video Udinese Al Hilal (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita amichevole, svolta 1 agosto 2018. Per i friulani non basta la rete di Al Hilal.

Video Udinese Al Hilal (LaPresse)

Il match amichevole tra Udinese e Al Hilal termina 1-1. Brutta prova per la formazione di Velazquez ma, si sa, durante il pre-campionato le attenuanti sono numerose. Il risultato si sblocca a inizio secondo tempo con Machis, abile a sfruttare un assist di Pezzella. Al 75esimo gli arabi pareggiano grazie a Mukhtar.

SINTESI PRIMO TEMPO

Udinese in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Nicolas, in difesa Stryger, Wague, Nuytinck e Samir. In mediana Fofana e Mandragora, in attacco Machis, Barak e Alì Adnan, in supporto di Kevin Lasagna. L'Al Hilal risponde con un modulo a specchio. In porta Al Habsi, linea difensiva formata da Al Burayk, Botia, Al Bulayhi e Shahrani. Mediana con Kanno e Otayf mentre in zona offensiva ci sono Carrillo, Eduardo e Salem, in supporto di Omar Kharbin. Arbitra il signor Weichsler. Ritmi blandi nei primi minuti del match. Fofana prova a velocizzare il gioco cercando di servire Lasagna. Giocano d'anticipo i difensori avversari. Poco dopo Adnan prova a penetrare in area ma viene chiuso. Squillo dell'Al Hilal al 14esimo. Salem dalla sinistra si accentra e dopo aver superato due avversari arriva al tiro. Pallone che si alza troppo e l'occasione sfuma. Udinese in difficoltà. Poco dopo al tiro va Otayf ma Nicolas con un colpo di reni lascia inviolata la porta bianconera. I friulani faticano parecchio a costruire. Meglio l'Al Hilal, più rapido e preciso nel distendersi. Al 23esimo le due squadre si avvicinano alle rispettive panchine per un necessario cooling-break. Punizione dalla destra per l'Al Halil, palla rasoterra al limite per Carillo che lascia partire un destro diretto sotto l'incrocio ma Nicolas è pronto e compie una bella parata. Bell'azione dei bianconeri al 28esimo con Alì Adnan che scende sulla sinistra e mette al centro un pallone rasoterra che Lasagna non riesce ad agganciare. L'Al Halil fa la partita ma l'Udinese si chiude bene e non lascia spazi alla squadra araba. Segnali di risveglio da parte dei friulani prima dell'intervallo. Punizione battuta veloce dall'Udinese, palla larga per Larsen che mette al centro. La difesa avversaria chiude in angolo. Ammonito Otayf.

SINTESI SECONDO TEMPO

Quattro cambi in casa Udinese: escono Nicolas, Samir, Wague e Alì Adnan, entrano Scuffet, Pezzella, Opoku e Balic. Duro intervento in scivolata di Nuytinck al 49esimo e l'arbitro estrae il cartellino giallo per l'olandese. Il risultato si sblocca poco dopo. Bel traversone sul secondo palo di Pezzella dove arriva puntuale Machis che in scivolata spinge in rete: 1 a 0 per l'Udinese alla prima vera occasione della partita. Gli avversari non riescono a reagire e il tecnico degli arabi prova a scuotere la squadra con numerose sostituzioni. Al 60esimo un'irresistibile azione di Sekho Fofana imbarazza la difesa dell'Al Hilal. Tocco per Machis che ci prova ma il portiere respinge. Come nella prima frazione di gioco, è la squara araba a fare gioco ma senza mai rendersi pericolosa dalle parti di Scuffet. Cambio per l'Udinese. Esce Lasagna, entra Vizeu, fascia di capitano a Mandragora. Velazquez inverte anche gli esterni alti: Balic passa a destra, Machis va a sinistra. Il gol del pareggio arriva al 75esimo. Cross dalla destra e colpo di testa al limite dell'area piccola di Mukhtar che insacca: 1-1. Poco dopo Machis subisce fallo a centrocampo e ha una brutta reazione che gli costa il giallo. Si accende una piccola zuffa prontamente sedata da arbitro e giocatori. Cambio per l'Udinese, esce Stryger Larsen, entra Heurtaux. All'82esimo ci prova da fuori Mukhtar, palla alta. Doppio cambio per Velazquez: escono Machis e Fofana, entrano Micin e Pontisso. Poco dopo l'Al Hilal sfiora il vantaggio, Bencharki calcia dal limite, palla di poco fuori. Cartellino giallo per Baqawi.

