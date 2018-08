André Silva/ Video, esordio con tripletta al Siviglia: l'ex Milan fa faville in Spagna

20 agosto 2018 Mauro Mantegazza

André Silva (LaPresse)

Debutto da sogno per André Silva con la maglia del Siviglia, dove è approdato questa estate dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ieri sera infatti il portoghese ha segnato una tripletta in Rayo Vallecano Siviglia (1-4): pallone a casa per André Silva e già più gol segnati che in tutto lo scorso campionato di Serie A con la maglia rossonera. Anche l’altra rete del Siviglia è stata segnata da una vecchia conoscenza del calcio italiano, cioè “El Mudo” Franco Vazquez, ma chiaramente è proprio la tripletta di André Silva a fare notizia. Il primo gol del portoghese è arrivato con un bel sinistro su assist di Escudero alla mezz'ora del primo tempo (quando già Vazquez aveva portato in vantaggio gli andalusi), poi ecco la personale doppietta nel recupero sempre del primo tempo, questa volta con un destro sugli sviluppi di un corner. Infine ecco la tripletta nella ripresa, su assist proprio di Vazquez, per una serata da ricordare a lungo.

La differenza di rendimento con la stagione vissuta al Milan è stridente: due gol in 24 presenze in Serie A, una tripletta alla prima presenza nella Liga spagnola. Certo, il bilancio della passata stagione era stato addolcito dagli 8 gol segnati in Europa League (tutti però fra playoff e fase a gironi), ma è chiaro che André Silva abbia fatto una fatica enorme contro le difese italiane, tradizionalmente esame di laurea per ogni attaccante. Per adesso possiamo dire che André Silva si trovi più a suo agio nella Liga spagnola, in un calcio certamente più simile a quello del suo Portogallo, ma è chiaro che iniziare con una tripletta sarà molto utile anche dal punto di vista psicologico, dunque André Silva potrebbe regalare grandi gioie al Siviglia in questa stagione. Poi tornerà al Milan? Chissà, ma ci sarà tutto il tempo per scoprirlo…

