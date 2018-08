Atalanta Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Frosinone, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. All'Atleti Azzurri d'Italia la Dea apre la sua Serie A contro i neopromossi ciociari

20 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atalanta Frosinone, Serie A 1^ giornata (Foto LaPresse)

Atalanta Frosinone, partita diretta da Marco Piccinini, è il primo Monday Night nella stagione di Serie A 2018-2019: lunedì 20 agosto alle ore 20:30 si gioca per la prima giornata, ma questo appuntamento terrà compagnia agli appassionati per tutto il campionato. La Dea, che sta giocando con ottimi risultati i turni preliminari di Europa League, ha una condizione ottimale proprio per aver disputato ben quattro partite ufficiali; ancora una volta Gian Piero Gasperini punta l’Europa e non vuole sbagliare contro il rinnovato Frosinone, che è tornato in Serie A a due anni di distanza dall’amara retrocessione è questa volta è pienamente intenzionato a restarci. Ci attende dunque una bella sfida, con gli orobici che dovrebbero centrare i tre punti ma con le sorprese sempre dietro l’angolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Frosinone è in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con il Monday Night della prima giornata è sul numero 251, uno dei canali di Sky Sport, e bisognerà utilizzare il codice d’acquisto 416887 per usufruire del singolo evento. La partita di Bergamo potrà essere seguita dagli abbonati anche in diretta streaming video, come sempre collegando fino ad un massimo di due dispositivi (PC, tablet o smartphone) all’applicazione Sky Go, che non richiede costi aggiuntivi per l’attivazione.

RISULTATI E PRECEDENTI

Ormai l’Atalanta è diventata una solida realtà del calcio italiano: manca solo un passo per tornare a giocare i gironi di Europa League, intanto la Dea si concentra su un campionato nel quale si classifica tra le prime sette da due anni. Come sempre la politica della società è quella di monetizzare sui pezzi pregiati della rosa, ma il quarto posto del 2017 dimostra che i grandi risultati non sono preclusi, soprattutto con il lavoro quotidiano e la capacità di Gasperini di tirar fuori sempre il meglio dai calciatori che ha a disposizione. Il Frosinone, promosso con polemiche dopo la finale playoff contro il Palermo, crede nella salvezza ma sa che dovrà iniziare da subito a mettere punti in cascina: tre anni fa la grande rincorsa era stata vanificata dal pessimo avvio, questa volta lo scotto dell’esordio potrebbe non esserci e dunque Moreno Longo - confermato in panchina - sa di poter fare punti preziosi, a cominciare da questa complicata trasferta di Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FROSINONE

Potrebbe non farcela Ilicic: con il forfait dello sloveno sarebbe Pasalic a giostrare da trequartista alle spalle di Alejandro Gomez e di Duvan Zapata, che è favorito su Barrow. Ballottaggio Palomino-Mancini per il centro della difesa, con la conferma di Andrea Masiello e Toloi e del portiere Etrit Berisha; sulle corsie laterali nessuna sorpresa, a destra giocherà Hateboer mentre a sinistra ci sarà Gosens. In mezzo Freuler è confermatissimo come regista, al suo fianco De Roon con la possibilità di arretrare Pasalic in mediana. Difesa a tre per il rinnovato Frosinone: Goldaniga, Salamon e Terranova proteggono l’ex di turno Sportiello, mentre sono avanzati i due esterni che dovrebbero essere Matteo Ciofani e il veterano Molinaro. In mezzo al campo trova posto la regia di Maiello, Soddimo si accentra per fare l’interno e dall’altra parte ci sarà Hallfredsson, potenzialmente un acquisto determinante. Davanti, la certezza è Dionisi: a fargli compagnia potrebbe essere subito il grande colpo Joel Campbell, che se la gioca con Ciano e Daniel Ciofani di rientro dal grave infortunio della passata stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

C’è enorme differenza tra le due squadre nel pronostico, almeno secondo quello fornito dall’agenzia di scommesse Snai: qui infatti il segno 1 per la vittoria dell’Atalanta ha un valore di 1,38 volte la giocata, mentre per il segno 2 che identifica il successo del Frosinone siamo già a 9,50. Potrete scommettere anche sull’eventualità del pareggio, e in questo caso è sul segno X che dovrete puntare: il vostro guadagno sul primo Monday Night della stagione sarebbe di 4,50 volte la cifra che avrete messo sul piatto.

