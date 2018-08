De Rossi sfida la Lega per la fascia da capitano/ Serie A, multa in arrivo per il centrocampista della Roma?

Daniele De Rossi (LaPresse)

Daniele De Rossi sfida la Lega Serie A per la fascia da capitano: possibile multa in arrivo per il centrocampista della Roma. Cos’è successo? Ricostruiamo la vicenda passo per passo. La Lega ha diramato una circolare ai venti club della massima serie relativa alla fascia da capitano, ovvero uno dei segni distintivi per ogni squadra: stop alla personalizzazione, introdotta una fascia unica e valida per tutti. Una scelta che ha scaturito grandi polemiche e che ha visto ieri la prima trasgressione: come evidenziato dal Corriere dello Sport, Daniele De Rossi avrebbe indossato una “sua” fascia da capitano, personalizzata come sempre accaduto, nel corso di Torino-Roma. In queste ore la Lega Serie A sta valutando una possibile sanzione per il calciatore, mentre il club capitolino ha già fatto sapere che non prenderà alcun provvedimento interno.

LA PROTESTA DEL PAPU GOMEZ

Grandi polemiche, dicevamo, con il capitano della Fiorentina German Pezzella che non potrà dunque omaggiare lo scomparso Davide Astori. La protesta più eclatante è stata quella di Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta: il Papu ha utilizzato Instagram per manifestare la sua contrarietà sulla decisione della Lega Serie A. Ecco le parole dell’attaccante argentino: “Oggi sono molto dispiaciuto perché ho ricevuto il comunicato della Lega Serie A dove spiegano che da quest’anno nessun giocatore potrà più personalizzare le PROPRIE fasce". Il Papu ha poi proseguito: "Due anni fa, quando nessuno aveva mai fatto caso alle fasce, ho avuto questa bellissima idea di creare disegni che mi rappresentano come CAPITANO, ogni partita una diversa e sempre senza mancare di rispetto, ma purtroppo nel calcio di oggi, i giocatori contano sempre di meno”.

