Inter, Spalletti: "Perso per un rigore, nessun dramma"/ Ko con il Sassuolo: "Qualità del campo decisiva"

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter (LaPresse)

Inter, Luciano Spalletti: "Perso per un rigore, nessun dramma", questa l’analisi del tecnico dopo la sconfitta patita al Mapei Stadium contro il Sassuolo nella prima giornata di Serie A 2018/2019. L’allenatore nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Inter Tv per commentare la debacle contro la compagine guidata da Roberto De Zerbi: “Dobbiamo certamente fare meglio di quanto fatto contro il Sassuolo, ma c’erano delle difficoltà oggettive, la situazione ce l’ha incasinata il fatto di subire ripartenze e prendere il gol”. Continua il mister di Certaldo: “Sapevamo bene che sarebbe stata una partita così, con il Sassuolo pronto a colpire in contropiede: non dovevamo subire le ripartenze”. Poi l’analisi tattica: “Abbiamo finito la partita con Vecino mediano, Perisic largo a sinistra e con Politano dentro il campo con Keita dietro Icardi, a destra Karamoh. Ho fatto l’ultima sostituzione per sfruttare una palla inattiva nel finale, lasciando dunque dentro quelli più alti”.

"NESSUN DRAMMA"

Luciano Spalletti è poi stato intervistato da Sky Sport ed ha aggiunto: “Sconfitte come quella contro il Sassuolo insegnano sempre molte cose ma mettono anche difficoltà, perché devi lavorare con zero punti in classifica. Allenarsi e giocare senza l’entusiasmo giusto crea sempre delle difficoltà”. L’allenatore del Biscione ha poi commentato lo stato del terreno di gioco del Mapei Stadium: “L’erba si attaccava sotto i tacchetti, era difficile controllare il pallone. Siamo nelle condizioni di fare meglio come qualità di gioco, ma la difficoltà è stata dettata dagli spazi su cui devi andare a giocare su un campo come questo”. Possibile passo indietro per i nerazzurri? Ecco la replica dell’ex tecnico di Roma e Zenit: “Il vero passo indietro è il rigore, abbiamo perso la partita per un tiro dal dischetto. Non siamo stati sempre in difficoltà, così come non abbiamo subito una supremazia di gioco”. Ma nessun dramma: “Ci sono cinquanta partite da giocare: qualche situazione l’ho passata nella mia carriera, cerco di poterla gestire. Abbiamo perso su rigore, ragazzi… (ride, ndr)”.

