Italia Francia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket donne, amichevole)

Diretta Italia Francia, streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole di basket femminile, la prima di due sfide in terra transalpina tra queste due nazionali

20 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Francia, amichevole basket donne (Foto LaPresse)

Italia Francia, alle ore 18:30 di lunedì 20 agosto, si gioca ad Anglet: è la prima di due amichevoli che, in questa sede e nell'arco di due giorni, la nazionale di basket femminile gioca contro le transalpine in preparazione ai prossimi impegni delle qualificazioni agli Europei. Dopo aver sfidato il college di Wake Forest - a Vicenza - le azzurre sono partite in direzione Francia dove giocheranno due partite di grande valore, perchè le Bleus sono tra le migliori nazionali nel panorama del basket femminile mondiale, e dunque rappresentano un avversario tosto e concreto per noi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Purtroppo non sarà possibile assistere a Italia Francia in diretta tv, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per seguire questa partita di Anglet; per avere tutte le informazioni utili sulla sfida potrete avvalervi degli account ufficiali delle due federazioni presenti sui social network, in particolare quelli che fanno capo all’Italia.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’Italia è prima nel suo girone di qualificazione agli Europei del prossimo anno: nelle prime tre partite ha battuto Macedonia e Svezia - entrambe in trasferta - cadendo invece a San Martino di Lupari contro la Croazia. Mancano le gare del ritorno: in caso di primo posto - attualmente condiviso con Croazia e Svezia - la nostra nazionale accederebbe direttamente alla fase finale, che sarebbe sua anche con il seconda posizione a patto che sia una delle migliori sei. Per adesso insomma tutto bene; un po’ meno per la Francia, che ha le nostre stesse vittorie e ha rifilato 42 punti alla Romania e addirittura 59 alla Finlandia, ma ha pero a sorpresa contro la Slovenia e, per prendersi la prima piazza ed evitare brutte sorprese, dovrà vincere con più di 6 punti di scarto la sfida di ritorno. Vedere un Europeo senza Italia o Francia sarebbe un brutto colpo per tutto il movimento; dopo tutto le Bleus hanno pur sempre vinto due ori e sei argenti a livello continentale e sono anche state capaci di ottenere il secondo posto alle Olimpiadi del 2012. Una bella amichevole dunque: conterà poco in termini di risultato, ma vincere fa sempre bene e l’Italia ci proverà in vista dei suoi prossimi appuntamenti.

