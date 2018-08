Mary Jo, la suora che gioca a baseball/ Video Chicago White Sox: “ruba” lo show con un lancio grandioso

Nessuno si aspettava ciò che ha visto: invitata a fare il lancio di apertura della partita di baseball dei White Sox, la squadra di Chicago, una suora ha lasciato tutti a bocca aperta

20 agosto 2018 Paolo Vites

Immagine dal video

Si sono cimentati presidente della Repubblica, cantanti, celebrità di Hollywood. In America il cosiddetto “first pitch” il lancio di inizio delle partite di baseball è un evento a cui spesso sono invitate personalità di ogni tipo a onorare la gara. Nessuno però si sarebbe mai aspettato che a fare ciò fosse una suora, e anche bravissima, come mostrano le immagini che l’hanno immortalata e che stanno facendo il giro della Rete. E’ successo a Chicago, dove l’allenatore della squadra locale, una delle più amate d’America, i White Sox, ha pensato bene di chiedere a suor Mary Jo Sobieck, della Marian Catholic High School alla periferia della città, se se la sentiva di fare il primo lancio.

MARY JO, ECCO LA SUORA CHE GIOCA A BASEBALL

La religiosa si trovava alla partita con altre consorelle e studenti del liceo. “Certamente” è stata la sua risposta. Chi si aspettava un gesto puramente simbolico che strappasse qualche risata, è rimasto invece a bocca aperta dopo il lancio perfetto da parte di suor Mary Jo: un autentico proiettile, hanno detto i testimoni. Purtroppo il lancio non è stato di buon auspicio ai White Sox che hanno poi perso la partita con gli ultimi in classifica, i Kansas City Royals, per 3 a 1. Ma chissà, magari il presidente della squadra sta già pensando di “assumere” nei White Sox la prodigiosa suora che adesso tutti si domandano dove abbia imparato a lanciare così bene.

