Modric-Inter: "Mai contattati"/ Smentita del croato dopo la denuncia del Real Madrid alla FIFA

Luka Modric-Inter: "Mai contattati". La smentita del centrocampista croato dopo la denuncia del Real Madrid alla Fifa per aver trattato il calciatore.

Luka Modric-Inter: “Mai contattati”, arriva la smentita del calciatore croato dopo le indiscrezioni giornalistiche delle ultime ore. Come vi abbiamo raccontato, il Real Madrid ha deciso di denunciare il club nerazzurro alla Fifa per “contatti non regolari”, con il Biscione reo di aver trattato con l’entourage dell’ex Tottenham prima di aprire la contrattazione con i blancos per il suo trasferimento a Milano. In Spagna però è stato riportato da Don Balon che Modric avrebbe “scagionato” Suning, confessando di essere stato lui a contattare l’Inter per cercare di sondare l’interesse. Ed ecco il nuovo colpo di scena: sotto un post della pagina Instagram di Fubolalreves, che raccontava ciò di cui vi abbiamo appena parlato, Luka Modric ha scritto senza mezzi termini che si tratta della “più grande bugia della storia”.

MODRIC-INTER, NUOVO COLPO DI SCENA

Continua dunque la polemica legata a una delle trattative più chiacchierate della sessione di mercato estivo, con l’Inter che ha coltivato fino all’ultimo giorno il sogno di accogliere in nerazzurro il fuoriclasse, stella del centrocampo del Real Madrid e protagonista nel Mondiale di Russia con la maglia della Croazia. Florentino Perez non ha voluto però privarsi del suo numero 10 e lo ha blindato nonostante la promessa fatta mesi fa, ovvero di essere pronto a cederlo in caso di vittoria della terza Champions League consecutiva. Proprio ieri, l’autorevole giornalista di AS Manolete ha rilanciato la pista di mercato: Luka Modric infatti non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con i Galacticos e, dopo aver ammesso di avere in mente di sposare la causa meneghina, è pronto a firmare a costo zero con l’Inter a partire dalla prossima stagione.

