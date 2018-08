Serie C rinviata/ Slitta ancora la compilazione del calendario, Gravina: "se ne parla dopo il 7 settembre"

Ancora una volta la compilazione dei calendari di Serie C è stata rinviata: lo ha annunciato il presidente Gabriele Gravina, a causa del rischio di dover riammettere alcune squadre in corsa

20 agosto 2018 Claudio Franceschini

Gabriele Gravina, presidente della Lega Serie C (Foto LaPresse)

E’ caos totale in Serie C: ancora una volta la composizione del calendario slitta a data da destinarsi. Lo ha detto il presidente della Lega Gabriele Gravina, come riportato da La Nazione: “Si rischierebbe di partire e poi modificare tutto in corso”. Il motivo? La posizione in bilico di sei squadre - Catania, Entella, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana - che dovrebbero partecipare appunto al campionato di Serie C, ma che hanno fatto richiesta formale di riammissione al piano superiore dopo l’esclusione di Avellino, Bari e Cesena. Su questo tema il Collegio di Garanzia del Coni si dovrà pronunciare il 7 settembre; il nuovo campionato di terza divisione sarebbe dovuto scattare nei primi due giorni del mese, ma è chiaro che nella peggiore delle ipotesi, come ha detto Gravina, ci sarebbero alcune squadre da reinserire in un torneo già iniziato. Da cui, un altro posticipo sulla compilazione dei calendari: già all’inizio di agosto la Lega Serie C aveva deciso di spostare l’evento a mercoledì 22 agosto, adesso invece Gravina dice che “probabilmente se ne parlerà dopo il 7 settembre”. Dunque, ci sarà poi bisogno di mettere mano alle date per provare a incastrare tutto il campionato entro i tempi consentiti, tenendo in considerazione che ci saranno poi da giocare playoff e playout.

CAOS NEL CALCIO ITALIANO

Insomma, l’estate del calcio italiano continua a essere purtroppo incerta e dominata dal caos, in una realtà che si ripete ormai da tante stagioni. La vicenda della Serie C, che ancora una volta viene posticipata, si lega a filo doppio e triplo a quella recente della Serie B: la quale partirà regolarmente il prossimo venerdì (con l’anticipo Brescia-Perugia), ma questo perchè la scorsa settimana Mauro Balata, presidente di Lega, ha deciso di compilare il calendario dopo circa un’ora e mezza di tensione nella sede di via Rosellini, con la federazione che gli aveva sconsigliato di dare il semaforo verde e uno slittamento che appariva sempre più probabile. Alla fine il torneo cadetto comincerà con squadre dispari e un turno di riposo previsto in ogni giornata (era stato così lo scorso anno con la stessa Serie C), ma resta aperto il discorso dei ricorsi, in particolare quello della Pro Vercelli: qualora il Coni dovesse decidere a favore, ci sarebbe il rischio concreto di aver iniziato il campionato dovendo poi reinserire alcune società. Sarebbe davvero difficile farlo, ed è esattamente il motivo per cui Gravina ha invece deciso per il rinvio: ancora una volta dunque il calcio italiano vive momenti difficili e ci sono tante squadre che faticano ad iscriversi ai campionati di competenza.

© Riproduzione Riservata.