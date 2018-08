Valencia Atletico Madrid/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Valencia Atletico Madrid: info streaming video su Dazn della partita, attesa oggi 20 agosto alle ore 20.00 e valida nella prima giornata della Liga spagnola.

20 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Valencia Atletico Madrid (LaPresse)

Valencia-Atletico Madrid, diretta dall'arbitro Gil Manzano, lunedì 20 agosto 2018 alle ore 20.00, sarà il big match della Liga Spagnola, a conclusione del programma della prima giornata. Freschi di vittoria nell'emozionante finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, i Colchoneros esordiscono in casa di un ambizioso Valencia che dopo il quarto posto ottenuto nella passata stagione, quest'anno sarà di nuovo ai nastri di partenza della fase a gironi di Champions League.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming video via internet su DAZN, la nuova piattaforma per la trasmissione di contenuti sul web che detiene i diritti della Liga Spagnola.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA ATLETICO MADRID

Allo stadio Mestalla di Valencia scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Domenech in porta, l'italiano Piccini sull'out difensivo di destra e Gaya sull'out difensivo di sinistra, mentre l'argentino Garay e il brasiliano Gabriel Paulista giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo spazio a Dani Parejo e al francese Kondogbia come vertici arretrati, mentre Carlos Soler, il danese Wass e Rodrigo Moreno supporteranno come trequartisti l'unica punta di ruolo, Santi Mina. Risponderà l'Atletico Madrid con lo sloveno Oblak alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Juanfran, il montenegrino Savic, l'uruguaiano Godin e il francese Lucas. A quattro anche la linea di centrocampo con l'esterno transalpino Lemar sulla fascia destra e Koke sulla corsia laterale di sinistra, mentre i centrali sulla mediana saranno Rodri e Saul Niguez. In attacco, al fianco del bomber Diego Costa ci sarà come sempre l'asso francese Griezmann.

RISULTATI E PRECEDENTI

Riparte col botto la Liga per Valencia ed Atletico Madrid, con uno scontro diretto tra due delle prime quattro forze dello scorso campionato spagnolo. L'Atletico Madrid ha blindato i suoi gioielli e riparte con due trofei in più in bacheca, dopo la conquista dell'Europa League e della Supercoppa Europea tra il maggio scorso ed agosto. Il Valencia arriva dopo un importante tour di amichevoli internazionali, con vittorie contro formazioni come PSV Eindhoven, Everton e Bayer Leverkusen che sembrano mostrare una squadra pronta per rituffarsi nella ribalta internazionale. Primo impegno difficile per entrambe, ma si affrontano due squadre che hanno già evidenziato un buono stato di forma.

QUOTE E PRONOSTICO

Colchoneros lievemente favoriti dai bookmaker, con vittoria esterna dell'Atletico Madrid quotata 2.50 da Eurobet, mentre William Hill fissa a 3.25 la quota relativa al pareggio e Snai che propone a 3.15 la quota relativa alla vittoria in casa valenciana. Per chi scommetterà sui gol totalmente realizzati nel match, quote di 2.25 e 1.61 offerte da Bet365 rispettivamente per l'over 2.5 e l'under 2.5.

