Video/ Parma Udinese (2-2): highlights e gol della partita (Serie A, 1^ giornata)

Match divertente al Tardini con Parma e Udinese che si dividono al posta in palio: finisce 2-2 grazie alle reti realizzate da Inglese, Barillà, De Paul e Fofana. Andiamo a scoprire le statistiche del match per capire l'andamento della partita. Possesso palla leggeremente a favore dei friulani, 53% contro il 47% dei padroni di casa. L'Udinese ha tirato ben sedici volte contro i nove tentativi del Parma, sono però pari i tiri verso lo specchio della porta, sei a testa. Fofana con tre tentativi è quello che ci ha provato di più mentre Antonio Di Gaudio ha creato tre occasioni da reti. Fofana è stato protagonista anche riguardo i palloni recuperati, cinque, mentre Siligardi e Barak hanno perso più volte la sfera rotonda nel match. Risultato sostanzialmente giusto tra Parma e Udinese con i ducali che hanno sprecato il doppio vantaggio.

LE DICHIARAZIONI

Parma e Udinese si dividono la posta in palio dopo una gara divertente illuminata dalle reti di Inglese, Barillà, De Paul e Fofana. Uno dei protagonisti del match, Barillà, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn a fine gara raccolte dal portale parmalive: "E' stata una partita combattuta. Nel finale siamo venuti un po' meno, anche a causa del caldo. Forse abbiamo perso due punti ma va bene così. Abbiamo messo il primo tassello, continuiamo così. L'atteggiamento è quello giusto, continuiamo su questa strada". Il direttore tecnico dell'Udinese, Daniele Pradè, ha spiegato ai microfoni di Dazn la scelta del tecnico spagno Velazquez: "Velazquez rappresenta una scelta di rottura, vogliamo divertire e giocare un bel calcio. Ce la metteremo tutta, questo possiamo prometterlo". Il tecnico spagnolo ha esordito con un pari in rimonta in casa del Parma, vedremo nelle prossime partite se la scelta dei friulani è stata giusta per provare a disputare un campionato tranquillo.

