Video/ Sassuolo Inter (1-0): highlights e gol della partita (Serie A, 1^ giornata)

Video Sassuolo Inter (1-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida. Nerazzurri ko a Reggio Emilia, decide il rigore di Berardi

20 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Video Sassuolo Inter (LaPresse)

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore il Sassuolo ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo battendo l'Inter per 1 a 0. Nel primo tempo sono gli emiliani a partire meglio ed infatti aggrediscono con insistenza i milanesi, concedendo loro poco o nulla. I neroverdi vengono guidati dall'ottimo Berardi mentre i nerazzurri patiscono le incertezze soprattutto di Dalbert e passano in svantaggio al 27' quando proprio Berardi sblocca il punteggio su calcio di rigore, concesso per fallo di Miranda ammonito nell'occasione, ai danni di Di Francesco. L'ala della Nazionale azzurra fallisce poi il possibile raddoppio a ridosso dell'intervallo e, nel secondo tempo, nonostante la reazione emotiva dimostrata dai lombardi tramite anche all'ingresso di Perisic per Dalbert, il copione rimane sostanzialmente invariato ed il Sassuolo va vicino al 2 a 0 con Boateng, sfortunato nel cogliere un palo al 65'. L'estremo difensore Consigli evita poi il peggio nei minuti di recupero e la partita si spegne lentamente in favore del Sassuolo, capace di conquistare i primi 3 punti del suo campionato ai danni della più quotata Inter, rimasta un po' a sorpresa ferma a quota zero.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 55%, l'Inter avrebbe forse meritato almeno di raggiungere il pareggio. Pur avendo perso più palloni rispetto ai neroverdi, 39 a 33 dei quali 9 a testa per Brozovic e Lirola, i nerazzurri hanno anche riconquistato più possessi, 27 a 23 di cui 6 per Magnanelli, oltre ad essersi distinti nel fraseggio con 354 contro 284 passaggi riusciti a fronte dell'84% contro il 78% di accuratezza. In fase offensiva la banda di Spalletti ha creato un numero superiore di occasioni da goal rispetto agli uomini di De Zerbi, 7 a 4 e 3 per Icardi, ma questi ultimi si sono messi in luce per il 5 a 4 nel conteggio dei tiri destinati nello specchio della porta, nonostante pure il 7 a 11 in quelli complessivi. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Sassuolo è stata la squadra più fallosa guardando al 23 a 11 nel computo dei falli commessi, Duncan il più scorretto con 5 all'attivo, e l'arbitro Mariani, della sezione di Aprilia, ha estratto il cartellino giallo per 5 volte ammonendo rispettivamente Duncan, Rogerio e Sensi da un lato, Miranda e Vecino dall'altro.

